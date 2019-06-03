南投縣抗議調降日本關稅 農糧署：國產山藥量仍不足

2019-06-03 20:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕立法院擬調降日本山藥關稅，從16%降至8%，南投縣山藥種植量佔全國60%，縣長林明溱今帶頭抗議，呼籲農民和縣市長抵制該法案。農糧署長胡忠一回應，國產山藥仍不足1年仰賴日本進口3000多公噸，價格和銷路、吃法有所區別，因此山藥受到影響是比較輕微。

南投縣長林明溱、立委馬文君、許淑華及縣農會、多位鄉鎮農總幹事，以及多名南投縣議員，今天在縣議會聲援種植山藥農民，抗議立法院近日審查海關進口稅則修正案，將山藥列為降稅項目，從16%降至8%。林明溱等人認為，南投縣種山藥的產量佔了全國的6成，受影響最大，因此強烈反對調降日本山藥關稅，此舉感覺是中央出賣農民，呼籲全民監督立法院，不能修法過關。

農委會農糧署長胡忠一下午對此作出回應，他強調，農業國際化也要面臨的考驗，而經盤點農產品後，發現國產山藥仍不夠市場需求，目前仍仰賴進口，1年進口3000多公噸，而目前進口1公斤104元，台灣山藥則是47元，進口是國產山藥價格的兩倍多。

胡忠一也說，日本進口山藥和國產山藥的銷路也不同，日本進口山藥多銷到餐廳，國產的則是市場販售，吃法也不一樣，日本進口山藥大多生吃，國產山藥則是煮熟食用。是否調降山藥關稅，目前只是草案還未實施，還要要等立院通過才會調整。

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