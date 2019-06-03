彰濱海岸線「垃圾山」惹民怨 縣府急派重機械清除

2019-06-03 15:13

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣伸港鄉彰濱工業區沿海出現大批漂流木，放眼望去有如「垃圾山」，夾雜家具、碎玻璃等廢棄物，整整10天無人聞問，賞景遊客怒轟「政府在哪裡？」由於民怨持續擴大，縣府今天緊急調派開口契約廠商出動重機械展開清理，預計10天全數清除乾淨。

有遊客昨天到彰濱工業區賞海岸線美景，不料走到海邊卻發現沿海多了大批漂流木、垃圾，數量相當龐大，直呼「心疼卻無能為力」，拍照PO上臉書，引發網友砲轟稱「是沒政府，沒人管了嗎？」縣議員賴清美更砲轟堆置在沿海至今超過10天，包括縣府農業處、彰濱工業區服務中心卻都互踢皮球，絕對要釐清責任歸屬，並要求相關單位盡速清除。

縣長王惠美今天指示縣府水資處、農業處、環保局等相關單位儘速處理，並由水資處於今天一早緊急調派開口契約廠商，出動挖土機2輛、卡車2輛、堆土機1輛行清理及集中堆置，因彰濱工業區慶安北路旁海堤旁的漂流垃圾長達約1.6公里，且附近多為消波塊，施工上較為困難，工期預估約10天即可全數清除，同時環保局也啟動開口契約廠商，調派破碎機，將處理後續垃圾清除，希望能讓彰濱海岸線恢復原來的美景，並使蚵農、漁民出海作業不受影響。

水資處表示，本次垃圾堆積主要集中於慶安北路旁約1.6公里海堤旁，堆積寬度約5公尺寬、深度約0.5公尺，總計約4000立方的雜木及垃圾，由於量體非常龐大，因此先由縣府啟動開口契約調派有關後續清運處理，以保障縣民安全。

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