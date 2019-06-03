彰濱海岸線「垃圾山」惹民怨 縣府急派重機械清除
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彰化縣政府今天緊急調派開口契約廠商清除彰濱工業區沿海漂流木與垃圾。（記者湯世名攝）

彰化縣政府今天緊急調派開口契約廠商清除彰濱工業區沿海漂流木與垃圾。（記者湯世名攝）

2019-06-03 15:13

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣伸港鄉彰濱工業區沿海出現大批漂流木，放眼望去有如「垃圾山」，夾雜家具、碎玻璃等廢棄物，整整10天無人聞問，賞景遊客怒轟「政府在哪裡？」由於民怨持續擴大，縣府今天緊急調派開口契約廠商出動重機械展開清理，預計10天全數清除乾淨。

有遊客昨天到彰濱工業區賞海岸線美景，不料走到海邊卻發現沿海多了大批漂流木、垃圾，數量相當龐大，直呼「心疼卻無能為力」，拍照PO上臉書，引發網友砲轟稱「是沒政府，沒人管了嗎？」縣議員賴清美更砲轟堆置在沿海至今超過10天，包括縣府農業處、彰濱工業區服務中心卻都互踢皮球，絕對要釐清責任歸屬，並要求相關單位盡速清除。

縣長王惠美今天指示縣府水資處、農業處、環保局等相關單位儘速處理，並由水資處於今天一早緊急調派開口契約廠商，出動挖土機2輛、卡車2輛、堆土機1輛行清理及集中堆置，因彰濱工業區慶安北路旁海堤旁的漂流垃圾長達約1.6公里，且附近多為消波塊，施工上較為困難，工期預估約10天即可全數清除，同時環保局也啟動開口契約廠商，調派破碎機，將處理後續垃圾清除，希望能讓彰濱海岸線恢復原來的美景，並使蚵農、漁民出海作業不受影響。

水資處表示，本次垃圾堆積主要集中於慶安北路旁約1.6公里海堤旁，堆積寬度約5公尺寬、深度約0.5公尺，總計約4000立方的雜木及垃圾，由於量體非常龐大，因此先由縣府啟動開口契約調派有關後續清運處理，以保障縣民安全。

  • 彰化縣政府今天緊急調派開口契約廠商清除彰濱工業區沿海漂流木與垃圾。（記者湯世名攝）

    彰化縣政府今天緊急調派開口契約廠商清除彰濱工業區沿海漂流木與垃圾。（記者湯世名攝）

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