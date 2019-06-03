基隆長庚今年投入960萬 守護宜蘭偏鄉1900學童

2019-06-03 14:27

〔記者俞肇福／基隆報導〕為照顧宜蘭縣16所偏鄉學校、將近1900位學童健康，基隆長庚紀念醫院與宜蘭縣政府聯合攜手做公益的「宜蘭縣偏鄉學校巡迴關懷計畫」，今年邁入第二年；基隆長庚醫院院長陳建宗表示，今年持續投入經費約960萬元，透過長庚醫院及宜蘭縣政府合作交流及資源整合，為每一位學童健康來努力。

共識座談會於今天在宜蘭縣政府縣長室召開，包括宜蘭縣長林姿妙、陳建宗、羅東聖母醫院院長馬漢光、四季國小校長吳俊德、宜蘭縣衛生局長徐迺維以及教育處長王泓翔。

基隆長庚紀念醫院自2018年3月起開始進行偏鄉學校巡迴關懷計畫，今年持續投入經費約960萬元，透過長庚紀念醫院及宜蘭縣政府雙方的合作交流及資源整合，為宜蘭縣每一位學童健康來努力。

林姿妙表示，她自上任以來推動補助全縣國中、小學校免費營養午餐政策，也希望為宜蘭縣各級學校的學童營養健康來努力，非常感謝長庚紀念醫院這一年來積極為宜蘭縣偏鄉學童健康照護，並輔助給予本縣運動小選手訓練及運動傷害防護照顧，讓學童從事運動訓練過程更有保障，縣府衛生局也會積極整合串連縣內各項醫療資源，共同照顧宜蘭縣的學童們身心健康。

陳建宗表示，長庚紀念醫院一直以來推動公益事務不遺餘力，自去年起至今，針對宜蘭縣偏鄉學校進行203場的巡迴關懷，已服務4247人次的學童，藉由醫療關懷巡迴計畫能夠即早發現學童健康問題；另營養師團隊也舉辦營養衛教41場次，教導552人次的學童認識衛教知識。

而運動防護師團也協助介入500餘位運動訓練的學童，教導有關運動傷害防護知識，可減少學童受傷情形並提升體育競賽成績。

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