全國首支企業型中鋼水巡隊獲全國優良殊榮

2019-06-03 12:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕由高市環保局輔導中鋼公司成立「中鋼集團水環境巡守隊」，為全國首支企業型水環境巡守隊，94年成立迄今13年來，持續堅守崗位巡守保護鹽水港溪，經行政院環境保護署評鑑榮獲優良級水環境巡守隊殊榮，今接受行政院環境保護署長張子敬頒獎表揚，並期許引領更多企業加入，政府與民間合作，致力環境保護，確保水資源永續。

環保局表示，「中鋼集團水環境巡守隊」隊員共有36位，由陳俊廷先生擔任隊長，並依隊員專長分組為巡查組、環教組及文教組，創立目標為落實企業社會責任，巡守隊伍的經營運作，結合中鋼公司的環保處、運輸處、總務處及中鋼集團環境教育基金會，挹注各類資源於環保理念推動及回饋社會大眾。

「中鋼集團水環境巡守隊」巡查組，每日定時由巡查組組長帶領巡查船隊（膠筏、小型船隻）進行河面、碼頭巡查及打撈河面垃圾、觀察水色是否異常等工作，經統計去年執行天數計208天、累計工作人次達823人次、撈除總重為1萬1870公斤，每年至少100次的步行至河川中游巡查，對河川潔淨的貢獻功不可沒。

環教組發揮教育專長負責環境教育推廣項目，主要是對於國小學校學童進行環保意識的深耕推廣；文教組負責環境主題的藝文活動推廣，策展用藝術形式啟發民眾對環保議題的重視，深入社區及在地周邊區域，於環保意識、環境教育推廣工作中，充分發揮企業社會責任和精神。

環保局指出，中鋼集團水環境巡守隊創始成員多數已從中鋼公司退休，但仍志在環保工作不輟，持續參與志願服務推動環保理念，此次榮獲行政院環境保護署去年全國水環境巡守隊評鑑的「優良級水環境巡守隊」，更是全國首支獲獎的企業型巡守隊，可說是實至名歸，期許未來帶領更多鄰近的巡守隊，一起為環境保護盡一份心力。

中鋼公司不僅於環保方面有傑出貢獻，也長期認養沿海路至中鋼大門路段、高雄飛翔公園、中山四路等路段，認養廠區周邊道路，每月維護洗掃中鋼路（從沿海路口至中鋼大門），維護長度總計為85.8公里，以提供小港地區附近居民擁有良好的居住休憩環境。

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