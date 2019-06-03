辦桌定型化契約草案出爐 雙方可約定不收定金

2019-06-03 11:30

〔記者林惠琴／台北報導〕因婚喪喜慶聚餐等之需，國人常會採辦席或預先訂席，衛福部食藥署今日預告訂定「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案，訂出雙方得約定不收取定金，所收取定金上限為總價金20%，以及定金退還比例、不得出現於契約書上的內容等。

食藥署表示，經邀集餐飲學者、法律學者、烹飪及餐飲公（工）會、觀光旅館商業同業公會及消基會等相關利害團體，歷經3次討論，再送交行政院消費者保護處召開5次會議審查完成此草案。

食藥署指出，此草案明訂業者於契約應載明事項共16點，包括在定金收取方面，雙方得約定不收取定金，而所收取定金上限為總價金20%。

在定金退還比例方面，依訂約日距餐會日、解約日距餐會日時間等條件，訂出應退還定金比例，例如消費者訂約日距約定餐會日180日以上者、90日至179日者、30日至89日者、29日以內者，可依消費者解約日距餐會日等不同情況，請求企業經營者退還已付定金25%至90%不等，若是超過一定期限，企業經營者也得不退還已付定金。

另外，此草案也詳列8點不得出現於契約書上的內容，包含不得約定拋棄契約審閱期間、不得約定契約內容僅供參考或類此字樣、不得約定企業經營者於訂約後得片面變更契約內容、企業經營者不得變相或額外加價…等。

食藥署強調，若違反相關規定，主管機關可依「消費者保護法」要求業者限期改正，否則可處3萬元至30萬元罰鍰，經再次限期改正而不改，罰鍰將提高到5萬元至50萬元，並得按次處罰。

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