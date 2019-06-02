半支下肚「呼吸不順」差點毒死！煮筍切記這件事

2019-06-02 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕竹筍產季到了，有鄉民分享，大學時用小電鍋煮筍，還沒熟透就拿來吃，結果出現呼吸不順的情況。經查才知道，沒煮熟的竹筍進肚裡和胃酸反應，會產生氰化物，「差一點就把自己給毒死了」。

原PO在PTT笨板上分享，小電鍋瓦數不高、不夠熱，應等水滾後再煮30至40分鐘，竹筍才會熟。但當時心急，下鍋10多分鐘就撈起來，吃到第三口時覺得「怪怪的」，像海鮮過敏那般喉嚨卡、呼吸不順，但想到一支筍要好幾百元，就硬著頭皮繼續吃。

嗑掉半支左右，原PO呼吸不順到「覺得快死了」，才把剩下的丟掉。事後查網路，才知道，沒煮熟的竹筍和胃酸反應後會產生氰化物，「差一點就把自己給毒死了。」

據「行政院環境保護署毒物及化學物質局」文章指出，竹筍、小米、黃豆、蘋果核、櫻桃核等都含有「氰苷」。氰苷毒性不強，但在細胞被破壞、氧化或接觸胃液時會釋出「氰根」，阻斷呼吸作用，這時細胞僅靠無氧呼吸獲取能量，但當能量不足以應付身體需求，就會細胞缺氧及乳酸中毒。

但經過加熱烹煮後，氰苷會被破壞、不具備毒性，常見的黃豆和竹筍氰苷含量低，且不太會拿來生吃，民眾別太過恐慌。而蘋果核、櫻桃核，即便有人誤吞，也因氰苷含量低，常人也不會把果核當瓜子啃，不至於破壞結構，因此不用太過擔心。

網友們回應，「長知識」、「一直以為竹筍剝皮就可以吃」、「可以先切再煮，比較快熟」、「竹筍殺人事件」、「竹筍要用大量的水去煮，或是用電鍋蒸透，還需要悶著」。

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