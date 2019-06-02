竹市2019端午龍舟賽 嗨翻南寮

2019-06-02 14:54

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「2019新竹市端午節龍舟賽」今在南寮漁港揭開序幕，由63支隊伍進行分組預賽，現場除有精彩龍舟賽外，還有端午市集大飽口福，讓民眾在蛻變後的南寮，感受濃濃的端午節慶文化。

市長林智堅強調，龍舟賽是台灣非常重要的傳統民俗活動，睽違一年的新竹市端午龍舟競賽今年報名十分踴躍。四年來市府積極向中央爭取經費改造南寮漁港，打造漁人碼頭。好的建設還要搭配優質活動，今年擴大舉辦端午嘉年華，就是因為新竹市民值得好的建設與高品質活動。

林智堅說，每年度龍舟賽都有來自各界的好手參賽，今年不但有「警消大戰」、空軍聯隊參戰，更有來自不同地方的「多國聯軍」前來挑戰，「龍舟嘉年華」精彩可期，歡迎大家蒞臨觀賽。

由新竹女中高二女同學組成的「女低音」，成員主要為校內各社團成員組成，如排球、羽球、田徑隊等，王欣茹同學表示，大家想趁學測之前熱血一下，享受一下課本以外的體驗。

來自菲律賓的國際友人所組成的「長宏人力」，參賽選手目前在新竹縣市與園區工作，選手Malnegro Arnulfo表示，他來台灣11年了，第一次參加，覺得很刺激。能跟同鄉的友人在這麼漂亮的地方，體驗不同的傳統文化感覺特別的快樂。

城市行銷處表示，今年新竹市端午嘉年華不僅現場有好玩又刺激的龍舟競賽，民眾在觀賞比賽之餘，還可到一旁的端午市集大飽口福，而市府為了搶搭觀光局春遊專案觀光熱潮，也在端午嘉年華中推出拍照打卡，即可獲得限量價值400元的「17公里海岸線自行車體驗券」及「南寮在地漁貨組」行銷活動，期盼能為地方經濟注入一股新力量，並帶動周邊觀光效益。今天分組預賽先行登場，7日端午節進行最後決賽，歡迎民眾同樂。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法