育達科大茶陶系畢展 校方爭取續招培育陶藝人才

2019-06-02 14:49

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣私立育達科技大學茶陶創意設計系為全國少見茶陶藝術相關科系，今年將送出首批優秀畢業生，自即日起於內廣亞藝術中心舉辦「2019畢業成果展『器韻』」，集結32名學生的創意巧思作品，展至6月28日，校方也希望該科系能獲教育部允准持續招生，作為培養茶陶產業人才的高等學術殿堂。

為於頭份市的亞太技術學院去年停招，原有的茶陶創意設計系研究所、文創所及二技暨大學部三、四年級學生，受轉介至育達科大，由校方聘請專業師資讓學生們得以延續精進茶陶藝術的專業知識；歷經多方波折的求學之路終於得以順利畢業，畢業生們開心分享學習成果給全校師生。

二技學生、苗栗柴燒創作協會理事長徐穩祥以「明日天涯」為題的帆船造型柴燒陶獲評審青睞，奪第一名殊榮。徐穩祥表示，捏造兩艘意象的帆船，除了是扣緊「畢業」二字，祝福每位同學能一帆風順、鵬程萬里，更希望大家能珍惜難得相處時光，讓這兩艘船將大家載往更美好的未來。

徐穩祥認為，學校教育提供由淺入深、系統性的學習過程，與民間拜師學藝不同，同學分別來自各行各業，在教室裡互相機動可以看見更深、更廣的層次，尤其苗栗陶藝發展在國內數一數二，盼茶陶藝的學校教育不要中斷。

育達科大校長黃榮鵬表示，茶陶藝術是苗栗重要的地方特色，透過產、官、學界的結合，讓有志投身於此的學生得以進修，希望教育部能讓該系所延續，成為在地重要人才培訓基地，使得台灣茶陶藝術走出屬於自己的特色。

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