17歲泳將四肢癱瘓…哥哥PO文控：聽教練指導跳水、頭撞池底

2019-06-02 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書社團「爆料公社」PO文表示，弟弟受傷以來已183天，一名17歲仍擁有大好前程的游泳選手，卻因聽從教練指導的跳水方式，頭部撞泳池底部，導致四肢癱瘓，家裡的人處於悲傷狀態走不出來，大喊「心痛」，懇請立委能訂定相關規範。

據「爆料公社」，一名網友PO出貼文大喊心痛，他說，昨天是弟弟受傷的第183天，弟弟17 歲、身高188 cm，原是學校游泳校隊選手，在全省各個泳賽中經常拿到好成績，不過，一場泳訓因為聽從教練指導的方式跳水，頭部卻接觸泳池底部後，導致第四、五節頸椎骨折及脊椎損傷，繼而四肢癱瘓，歷經三次幾乎從鬼門關走一遭的重大手術後，現在仍必須持續漫長而煎熬的復健之路。

這名網友泣訴，弟弟問他，「哥哥，我練個游泳怎麼會變成這樣？」他真的不會回答，心中只有兩個字「心痛」，卻束手無策。這叫一個做哥哥的他如何面對，爸爸也因而處於悲傷狀態走不出來，家人身心折磨，皆已俱疲至極。往後漫漫長路，真的不知道該如何走下去......。

網友提到，教育局為此也成立了專案調查小組，他們曾回覆如下：「教育部曾書函周知『游泳比賽場地出發區』水深應為1.35公尺限制之規定，但查全國相關法令，尚無法令規範游泳訓練（出發動作，即跳水）水深限制之規定。有關各級學校游泳池之設置規格及使用規範，宜函請教育部作統一規範。」

網友認為，很難想像國家及相關公部門，對於國家未來優秀游泳選手的人才培育，竟會在法律條文層面如此苟且、疏於把關人之職守，竟在練習跳水的場地水深關鍵點，沒有法令規範。

貼文最後，懇請立法院教育文化委員會立委，能向教育部提出，定期查核檢視相關場所，並行文有游泳課程與游泳隊的各級學校，請主官、主管、教練於上課或訓練時，嚴格遵守相關安全規定，以防止類似事件再發生。

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