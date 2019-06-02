台北捷運潮旅 東山國中師生體驗美感

2019-06-02 08:48

〔記者王涵平／台南報導〕東山國中美術老師林武成以美感為主題，策畫「台北捷運潮旅Go」，來自偏鄉師生穿梭台北街頭體驗美感，也引導思考力。

校方表示，活動以藝術領域為主軸結合語文領域、社會領域、綜合領域、自然領域、健體領域之課程，獲得教育部補助相關經費，同學部分負擔，有國文老師和美術老師隨行帶隊，15位二年級的同學出發前搜集相關資訊，分組自主學習。

師生搭火車至台北車站大廳觀察並體驗外國移工紓壓的地方，席地而坐享用台鐵便當，買24小時捷運卡，隨意進出捷運，前往西門町、華山文創、士林夜市、誠品敦南店、龍山寺、剝皮寮文創區、剝皮寮市場。

林武成表示，課程內容包括體驗台北人的步調。透過觀察台北的潮，去思考美感問題。從日常生活中的觀察，連結及想像自己的未來。自由活動觀察主題，並將照片上傳到群組，並約定集合地點集合。每位學生在臉書分享心得，各組製作簡報在美術課分享。

學生李惠玲認為台北的秩序很好，很少有吵雜的聲音及大吼大叫聲；李雅琇對台北的人潮印象深刻，到晚上10點多，夜市人還是很多；李彗綺則對龍山寺的柱子雕刻精細感到讚嘆。

林武成認為，藉由環境的觀察及刺激讓孩子對於自己在學習上做些省思，也讓孩子對自己的人生有些規劃及想像。

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