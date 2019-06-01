桃園防災教育館啟用8個月 參觀人次突破十萬

2019-06-01 17:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕去年10月啟用的桃園市八德區桃園防災教育館，參觀人次今天上午突破10萬，幸運的第10萬人次，是來自新北市蘆洲區的羅姓學童，獲消防局長謝呂泉頒贈紀念品，謝呂泉期許，桃園防災館持續吸引更多民眾前來參觀，讓正確的防災觀念能不斷向下紮根。

桃園防災教育館設有天然災害、防範與應變、火災、安全的家、消防勇士等5大展區，希望結合智慧科技、娛樂與教育，讓民眾以寓教於樂的方式，學習遇到災害第一時間的正確應變觀念。

館內有許多體驗項目，都受到參觀民眾喜愛，例如CPR體驗結合AR擴增實境即時回饋，能讓民眾學習CPR的過程中，透過投射在地板上的畫面，檢驗自己按壓的力道、速度是否正確。另有濃煙體驗室，讓民眾體驗火場內伸手不見五指的狀況，獲透過密室脫逃遊戲，讓民眾了解居家可能潛藏危險的地點等。

消防局統計，桃園防災教育館去年10月起開放民眾參觀，到今天上午10點28分，達到10萬人次參觀的目標。第10萬人次羅姓學童幸運獲得豐富的紀念品等，讓他非常開心，直呼「原來學習防災觀念，也可以這麼有趣！」

謝呂泉說，即起到8月3日推出「桃園防災館十萬人感謝祭系列活動」，除了民眾前來參觀桃園防災館，在臉書打卡就能獲贈小禮物外，期間的每個週六還有與巧克力共和國配合舉辦的「限量巧克力手作坊」，讓親子有機會共同製作美味的巧克力甜點。

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