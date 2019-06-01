爺奶挑戰一日店員 伊甸攜手北大學生辦「啡長樂市集」

2019-06-01 13:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕伊甸基金會三峽北大公共托老中心與台北大學社工系學生合作，今天於北大商學院正門口舉辦「啡長樂市集」，邀請5位來自公共托老中心的爺爺奶奶擔任服務人員，嚐試體驗餐飲服務工作，也連結友善社區生活。

伊甸基金會三峽北大公托中心主任朱若慈說，高齡社會的到來，失能、失智人口也急遽攀升，根據衛福部統計，全台目前推估有超過28萬失智人口，大多亞健康、衰弱及失智長輩就生活在社區中，長輩的照護與陪伴問題，成了不得不面對的課題，除了政府的長照政策與資源投入，社區資源的串聯、友善社區生活的建立，需要社會上的每個人共同努力。

「歡迎光臨，裡面請！」受邀體驗服務工作的90歲思路爺爺，在大家陪伴及不斷練習下，很開心有機會體驗不同的人生，另一位72歲的櫻月奶奶，曾罹患憂鬱症住院治療，來中心結交到好朋友，開始嘗試體驗新事物，臉上笑容變多，精神也好了起來。

朱若慈說，「啡長樂市集」籌備時間長達3個月，透過店家提供商品、長輩提供服務的方式，讓長輩與社區有更深入的互動，創造全新的生活體驗，提升自我價值。而中心的社工及照服員更開設「職前訓練班」，每週利用短短半小時的時間練習服務禮儀、送餐流程，讓長輩用輕鬆的方式，學習新事物。

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