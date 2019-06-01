活化屏東菸葉廠 特展一連3個月登場

2019-06-01 11:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕活化歷史建築屏東菸葉廠，屏東縣政府文化處即日起至9月1日推出「氤氳與腦神經趴踢」特展，以屏東一級產業為主題，在菸葉廠的中山堂打造菸樓意象，披掛菸葉，讓觀眾透過體驗箱感受聲音及氣味，重現菸葉時代的回憶。

在文化部文化資產局的支持下，屏東縣政府獲得再造歷史現場計畫3年的經費補助，投入屏東菸葉廠的修復與活化再利用，開啟一連串歷史建築的活化與創新。

特展以有綠色黃金之稱的菸葉為中心，帶出屏東6項重要的一級產業，包括紅豆、玫瑰、咖啡、可可、鳳梨以及香蕉；透過「天地之氣『氤氳』融合，萬物從渾沌中開始生長」為發想，將屏東一綠、二紅、二黑、二黃的產業顏色，轉化成為「綠色黃金」、「紅色寶石」、「黑色鑽石」、「黃色礦產」4大類別，運用與產業息息相關的溫室，做為整體空間設計概念，現場播放耳熟能詳的旋律、產業加工的聲音及農田採收的聲音，搭配產業氣味衝撞觀者的感官體驗。

屏東縣文化處長吳明榮表示，屏東菸葉廠全區保存完整菸葉機具，今年10月5日登場的台灣設計展，菸廠也是其中一個展區，透過一系列藝術跨域的未來想像，再次讓菸廠成為屏東耀眼奪目的創意經濟後盾。

特展一連3個月每週五、六、日，上午9時至下午5時開放，縣府邀請民眾前來享受屏東產業的溫室趴踢（party）。

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