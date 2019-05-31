等了20年！雲林草嶺公車通車 現免費搭乘

2019-05-31 16:36

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗六到草嶺的公車，因921地震中斷20年，雲林縣府爭取公路總局補助開辦DRTS需求反應式公車今天通車，全程49.3公里，單趟車程約1小時，可隨招隨停、電話預約搭乘，搭配敬老行樂、市區公車免費搭乘服務，現為免費搭乘。

DRTS可稱為彈性公車、隨行巴士或可預約巴士，針對乘客提供彈性搭乘，今天通車儀式由雲林縣長張麗善主持，她致詞時指出，古坑草嶺有許多渾然天成的自然景觀，且自然生態豐富，但因欠缺大眾運輸工具，影響地方觀光發展，村民下山就醫、就學不便。

雲縣府工務處向公路總局爭取DRTS需求反應式公車計畫，辦理多次發包最後由台西客運得標，台西客運董事長黃冠仁表示，一條公車路線要維持不容易，希望民眾能多搭乘。

縣府工務處表示，斗六到草嶺DRTS需求反應式公車每週三至日每天往返行駛4班次，在古坑荷苞公園到桶頭、草嶺公園到東壁山莊等2路段不設立站牌，民眾可隨招隨停；另有提供前一天預約彈性繞駛地母廟、山峰國小及草嶺等3路線。

工務處說，核定全段49多公里採7段收費，一段票20元，全票斗六到石壁要140元，但配合敬老行樂、市區公車免費搭乘服務，只要持交通部核可的悠遊卡、一卡通等電子票證都可刷卡免費搭乘。

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