北韓爆非洲豬瘟疫情 南、北韓旅客今起全面手提行李X光檢查

2019-05-31 14:25

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕北韓在30日確認為非洲豬瘟疫區後，農委會防檢局今天凌晨起，針對來自南北韓的旅客，全面進行手提行李X光檢查，防檢局新竹分局秘書徐萬德表示，北韓爆發疫情後，考量到南北韓並無明顯地域隔閡疆界，在風險管制措施下，除將北韓列為疫區及高風險地區，並將南韓列為高風險地區，請旅客配合不要攜帶動植物的產品入境。

徐萬德指出，根據新竹分局統計，由非洲豬瘟地區來台旅客，因違反規定遭裁罰新台幣20萬元的案件共88件，呼籲旅客不要攜帶動植物產品入境，也不要前往疫區畜牧場參觀，更不要網購、郵購相關動植物商品。

今天上午從南韓返國的民眾表示，不會攜帶肉製品入境，不要說當地肉類特產，就算是肉燥泡麵等也都不會攜帶，以減少不必要的麻煩。

不過也有韓國旅客攜帶火腿腸入境，經過手提行李檢查時被發現，只能當場丟棄，另外，有名台灣旅客在手提行李檢查時被發現將飛機上含肉製品的三明治帶下飛機，一樣決定當場丟棄，該名旅客表示，在當地很早就去機場搭機，不知道有這項新規定。

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