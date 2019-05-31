報復？福島水產品卡關 日本6月起嚴查南韓海鮮

2019-05-31 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府表示，將從6月1日起嚴格審查韓國進口的水產品；先前日本因南韓限制福島8縣水產進口而向世界貿易組織（WTO）提告，二審WTO卻裁決日本敗訴，因此日本此次突然宣布此措施，被認為是在報復南韓。

綜合媒體報導，日本厚生勞動省29日表示，食物中毒的比例增加，為了「確保食安」，6月起將強化監控、檢查南韓產的比目魚、毛蛤、江珧蛤、滑頂薄殼鳥蛤、海膽等5項水產品。日本厚生勞動省表示，2011年曾在南韓養殖的比目魚中驗出黏孢子蟲， 已要求南韓改進，卻未獲得明確回應，因此原本對南韓進口的比目魚僅進行20%檢查，下個月起將提高至40%。

不過，由於日本這種特別針對某國家進行的水產品檢查相當罕見，因此被外界認為在反制南韓的進口禁令。

日本東北部2011年3月11日發生大地震後，南韓以福島核電廠事故為由，對日本福島等8縣水產品實施進口禁令，日本為此向WTO提起訴訟，原本一審獲判勝訴，不料南韓不服提出上訴，4月11日二審裁決結果大逆轉，WTO取消要求南韓修正措施，改判日本敗訴。

厚生勞動省表示，南韓進口比目魚中含有寄生蟲而導致日本國內食物中毒的案例，2015年有8件、患者數62人；2016年有10件、患者數113人；2017年有5件、患者數47人；2018年有7件、患者數82人。

為檢查魁蛤、滑頂薄殼鳥蛤及海膽內是否有會造成腹痛、發燒的病原微生物、副溶血弧菌等，日本政府也將強化檢查比例，從現行的10%提高到20%。

日本經濟新聞報導，除了比目魚外，這次也會強化檢查的其他4項水產品來源國，不只針對南韓，還包括中國及美國等。

日本2011年發生福島核子事故後，南韓政府禁止日本福島等8縣水產品進口，被日本告上世界貿易組織（WTO），去年2月南韓被判敗訴後再提上訴，今年4月11日審議結果出爐，日本被判敗訴。

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