高市五甲國小新校舍動土 明年9月展現新風貌

2019-05-31 09:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市五甲國小今表示，學校為日據時代日本公學校之一，東棟校舍拆除及新建工程舉辦動土典禮，將興建22間教室、1間圖書館及視聽教室，打造新校園，預計明年9月完工。

動土典禮由市府教育局專門委員劉靜文主持，龍成宮舞獅隊現場演出精彩熱鬧的舞獅陣揭開序幕，議員陳慧文、李雅靜均上香祈福、啟鏟動土後，完成動工典禮。

校長許繼德表示，五甲國小是日據時代日本公學校之一，孕育出許多地方仕紳、名人，具有傳承五甲讀書人的神聖使命及孕育未來世代孩子的任務，也是教育局推動高雄新校園運動5.0其中的一所學校。

許繼德指出，品德、桌球和閱讀是學校教學的特色，是教育部品德教育特色學校，也是三好校園的典範學校，桌球歷年參賽獲獎無數，但考量校舍老舊、耐震係數不足，教育局協助爭取國教署補助拆除新建，並遴選出知名建築師陳昆豐規劃設計，啟動新校園運動5.0，未來將迎接嶄新風貌的校舍建築。

許繼德表示，新建校舍為地上3層建築，規劃有普通教室16間、行政辦公室空間5間、健康中心1間、圖書室2間及可容納124人的視聽教室空間，著重創造多元互動空間。

許繼德說，包括扇形視聽教室（互動大草坡）、2樓開心農場（盆栽式）及下沉廣場，基地地處山河環繞交會處，呈現五甲意象、傳承記憶，展現地方特色，色彩結合彩虹城堡，凸顯高雄校園活潑意象。

許繼德指出，新校園運動5.0主要藉由規劃整體校園，依各校特色、教學需求、永續發展等三大主軸設計兼具前瞻、美感、綠色、實用校園環境，強化師生教學品質，五甲國小將打造為高雄新校園運動5.0中一顆閃亮的綠寶石。

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