電視劇「生死接線員」 男女演員立器捐書

2019-05-30 13:30

〔記者湯世名／彰化報導〕探討器官捐贈議題的電視劇「生死接線員」即將播映完結篇，劇中飾演外科醫師的男主角曾少宗與飾演器官捐贈協調師的女主角李杏，今天連同戲劇製作人楊中天返回拍攝地彰化基督教醫院，公開簽立器官捐贈同意書，表達支持器官捐贈且呼籲民眾響應，讓需要器官的人，能夠健康的活下去。

今天在「器官捐贈紀念日」活動中，曾少宗、李杏與楊中天3人在彰基副院長陳堯俐、員基院長李國維等人見證下簽署器官捐贈書，現場聚集粉絲為演員們加油，讓整體活動更具深遠意義。

曾少宗說，戲劇播出期間，他經常與父母討論劇情，分享心得。父母看了影片深受感動，認為器捐非常有意義，讓他決定要簽器官捐贈同意書，非常感謝雙親支持。

製作人楊中天表示，生死的問題是每一個人都會面臨的，去年開拍時，他父親腦溢血中風送急診，他決定不電擊、不插管，希望不要增加父親更多的痛苦，也提出父親應有簽器捐卡，願意讓父親做器官捐贈，幸運的，父親挺下來了。

「生」這部連播10集的電視影集從去年開拍，歷經2個多月，都是在彰基、員基與二基拍攝，整部影集圍繞著器官捐贈的議題。

彰基副院長陳堯俐表示，根據器官捐贈移植登錄中心統計，截至今年5月底，有9672名病患等待器官移植，今年度捐贈人數為119人，有404名受贈者受益，得到移植機會。尋求父母或家人支持器捐是一條漫長道路，在「生」劇播出推波助瀾下，社會思維在進步，醫學資訊不斷更新，或許有一天父母或家人會同意器捐，如同這齣戲傳達的目的「死去活來」，讓民眾開始思考器捐，因為當遇到需要時，時間緊迫，分秒必爭，一定要預先規劃。

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