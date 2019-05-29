北部溫度回升！把握明穩定天氣 週五到周末漸「悶熱濕」

2019-05-29 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕明（30）日隨東北風減弱，北部白天溫度回升，各地高溫在30度左右，中南部也是較溫暖甚至悶熱的天氣，但東部、南部、山區要注意短暫陣雨；週五後受到偏南風影響，越接近週末，水氣越增，有「悶熱、濕」的感受。

中央氣象局預報，明天風向轉為偏東風，因此南部、作為迎風面的東半部仍有局部短暫陣雨，其他地區相較穩定。山區則要注意午後雷陣雨，並有較大雨勢發生機會，請前往民眾留意天氣變化。

天氣風險公司指出，明天起一直到週末，各地溫度是逐漸回升，北部回升幅度較明顯，南部大致上是稍微溫暖到悶熱的天氣，高溫來到29至32度。

臉書《天氣即時預報》說，受偏南風影響，愈接近週日，愈能感覺到「悶熱、濕」，各地容易有午後雷雨，到了週六、週日，水氣更增，中南部容易有驟雨，其餘則是午後雷雨增多。

明天溫度方面，北部為22至30度；中部為24至31度；南部為24至31度；東部為22至29度；連江縣為21至25度，金門縣21至27度，澎湖縣23至29度。

紫外線方面，台南、連江、金門、澎湖達「過量」級；其餘地區為「高量」級。

空氣品質方面，宜花東為「良好」等級；北部、竹苗、中南部、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級。

此外，由於環境風場逐漸轉為偏東風，西半部在背風面，風速偏弱，污染物易累積，清晨中南部局部地區可能達空品「橘色提醒」等級；午後因光化作用臭氧易偏高，傍晚起桃竹苗外海受背風渦旋影響，使局部濃度易上升。

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