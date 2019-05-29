楊梅東勢溪、東明溪護岸遭掏空 電桿、樹木東倒西歪

2019-05-29 20:22

〔記者許倬勛／桃園報導〕連續幾波豪雨，讓楊梅區社子溪支流東勢溪、東明溪河床及護岸被嚴重掏空，地方擔心若碰上颱風、豪雨，道路將會崩塌。桃園市議員周玉琴接獲陳情，日前邀集水務局會勘，近期執行補強及加高工程，並放置消波塊，以防止掏空惡化、減少水流衝擊。

周玉琴說，東勢溪、東明溪源自桃園第四大溪社子溪，田寮子、高山頂地區農民多仰賴兩支溪灌溉，長年來只有疏濬清淤，現有的駁坎護岸是鎮公所時代留下，部分溪段有蛇籠支撐、部分則無，長期溪水沖刷下，搖搖欲墜。

前日大雨轟炸，楊梅累積雨量飆破124毫米，東勢溪下游水拿埤橋暴漲，居民聽聞「隆隆」聲響，還以為發生土石流，放晴後赫見下游處河床遭掏空，路旁電桿、樹幹也東倒西歪；東明溪高平段下游排水道出口，一處蛇籠也被沖出大片缺口，地方憂心汛期來臨，上方道路恐崩坍、損及地質穩固。

周玉琴邀集相關單位會勘，盼水務局全面盤點東勢溪、東明溪沿線護岸，更新補強老舊、缺口處，也建議水務局清淤疏濬，擴大水流面積減少衝擊。

水務局說，被沖毀的部分河岸是老式漿砌手法，已派員圍設支撐鋼樁及覆蓋帆布，防止災情繼續擴大，由於東勢溪、東明溪河道水位偏高一節，將納入治理評估檢討，研議瓶頸段河道拓寬或加高，並以新式混凝土施工方式強化組織。

至於地方擔心汛期問題，水務局則說，近期將在掏空河段放置消波塊，降低溪水沖擊，傾倒的樹幹、電桿待護岸完成後扶正。

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