社區DIY改造沙坑 新豐公園華麗變身超人氣

2019-05-29 18:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕沒有龐大公帑的支持，新竹縣新豐鄉新豐公園卻在一群社區規畫師的帶領下，結合居民和學童分工合作，一起動手將原本會積水、有安全疑慮、乏人問津的沙坑，DIY改造成一座色彩繽紛、多元兼容的親子戶外空間，成為超級人氣的「新豐第一特色公園！」

新豐公園位在新豐鄉忠孝村，已闢建20多年，占地約3000坪，園內設計一座沙坑，但是溜滑梯下方易積水，遊具損壞，固定鐵椅干擾活動，四周綠籬也妨礙視線，久而久之乏人問津。

為了改造公園，新豐鄉文化創意發展協會去年8月提案規劃，爭取縣府交通旅遊處補助35萬元經費，由協會理事長和總幹事范盛榮、張富美夫婦等社規師和當地居民，集結木工、園藝、美學、幼教專業團隊，邀請山崎、松林國小和愛丁堡幼兒園學童一起參與討論，並購買建材DIY。

經由眾人集思廣益，將原有黑沙換成白沙，打造兩座小木屋，由老師指導小朋友以無毒安全的油漆彩繪，讓鞦韆支架、看板、遊具和地面等都變得五彩繽紛。而遮擋視線的綠籬，部分改植多種香草植物，部分改置可供家長坐著休憩的圓木柱，讓孩子們可以玩得盡興。

近期改造完成的新沙坑，不但集結了各年齡層的社區居民參與，也教導孩子幫忙撿拾落葉、為植物澆水，學習維護公園環境。此外，沙坑空間也融入美學概念，提供藝術展示平台，讓居民盡情發揮創造力！

現在每天到沙坑玩的人，比以前多了數十倍，回響熱烈！張富美說，都市家園空間有限，但孩子需要多元刺激，因此希望藉由改造沙坑，喚起更多公民參與社區改造公園活動，讓使用者共同發聲，找出需求，提供居民能夠就近在豐富多樣且兼容的戶外空間活動。

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