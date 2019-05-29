中斷9年消基會台南據點 雲嘉南分會再啟用服務消費者申訴

2019-05-29 18:54

〔記者王俊忠／台南報導〕2010年因財務困難「停止營運」的消基會南區分會，由於台南合併升格直轄市後消費糾紛有增無減，地方希望恢復營運，歷經5年籌備，消基會力克財務吃緊、決恢復對雲嘉南消費者服務工作，在南區分會原辦公室設立消基會雲嘉南分會，29日重新揭牌啟用。

消基會雲嘉南分會新主委、成大醫學系教授紀志賢說，1993年，消基會在南市成立南區分會、服務嘉南縣市民眾消費申訴案，走過17個年頭因財務困難劃下休止符，只留下志工團在台南工作室繼續受理電話諮詢服務，申訴案件都轉到位於高雄的分會處理。

後因台南縣市合併升格，消費糾紛案持續增加，原南區分會委員、律師與志工團連署提案要求恢復。紀志賢表示，5年前，消基會同意籌備，歷經5年籌備、辦募款餐會籌措辦公室運作經費，今年初再成立消基會雲嘉南分會。經選舉，紀志賢接任分會主委、副主委黃雅萍律師、專家委員團召集人南台科大電機系教授許毅然、義務律師團召集人康文彬、志工團長林興國，繼續在原南區分會辦公室上工服務。

消基會雲嘉南分會總幹事劉亮均說，消費糾紛型態日新月異，未來會對雲嘉南區域消費者申訴案辦理調解或轉介，爭取消費者應有安全與公平交易權利，並適時對外說明；建立與消費者互動的知識平台，提供消費者所需資訊與教育活動；針對近年來增多的網路預售票券糾紛，會請委員律師提供專業建議；持續舉辦消費者教育活動與講座。

雲嘉南分會統計，從2017年迄今，該會累積申訴案有182件、電話、到會諮詢4255次、法律諮詢人數180人、諮詢場次85場、辦過9場協調會。劉亮均坦言，消基會財務仍很吃緊，雲嘉南分會需要各界捐款或訂購消費者報導雜誌挹注經費，雲嘉南分會會址在南市中西區成功路457號10樓之4，電話：06-2411234。

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