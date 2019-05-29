你知道誰是餐飲界的祖師爺？高職餐飲科拜師禮就拜「他」

2019-05-29 17:32

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾大成商工餐飲科今天下午舉行拜師大典暨加冠儀式，該校餐飲科一年級學生拜師入門，大典中迎請馬鳴山鎮安宮五年千歲見證，向餐飲界祖師爺的商朝宰相「伊尹」上香，簡單隆重。

拜師禮時，由學生代表呈上拜師帖，宣誓「志願投入餐飲界，接受教誨，以誠信為本、務實為根、勁學苦練、傳承技術」的心志，接著學生叩拜業師，業師為學生代表授帽，承諾收學生為徒，傾囊相授傳承餐飲技藝。

今天拜師大典由大成商工校長鄒紹騰擔任主禮官，依序獻帛、獻爵、獻果，並帶領業師及全體同學行三鞠躬禮，並為在全國餐飲大賽獲得前3名的16名同學頒發象徵榮耀的獎牌，肯定師生的表現，期許未來發揚光大。

在全國商業類中餐技藝競賽獲得全國優勝的禮生代表林縉鴻指出，熱愛餐飲的他，要特別感謝所有師長3年來的指導，讓他選定目標，堅持到底。

鄒紹騰表示，伊尹是歷史上第一個以負鼎俎調五味而佐天子治理國傢的傑出庖人，被封為「中華廚祖」，透過今天拜師及加冠儀式，教導學生尊師重道並懂得飲水思源，尤其學習餐飲相關技藝非常辛苦，鼓勵大家學習態度很重要，要「多看、多學、多問、多聽、多做」，期待大家都能在餐飲界成為大師，闖出一片天。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法