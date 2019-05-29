安全性大於方便性！五股這處路口爭取開通分隔島三度喊卡

2019-05-29 13:37

〔記者周湘芸／新北報導〕過去不斷有民眾陳情希望將新北市五股區新五路與芳洲一路口分隔島打通，方便直接穿越至對向車道搭公車等，對此，新北市議員陳明義今邀集公路總局和新北市政府交通局會勘，考量該路口鄰近五股交流道聯絡道有安全疑慮將暫時擱置，但同意在芳洲路口兩側皆新增公車站牌方便民眾搭乘。

新五路與芳洲一路口打通分隔島一案自2017年便歷經2次會勘，民眾指出，平時至對向人行道搭公車等需往八里方向步行至新五路三段再迴轉，路程約600公尺，若打通分隔島便能省不少時間。

陳明義指出，此案先前雖因安全性等問題暫時停擺，但去年1月已先爭取開通新五路與芳洲路口（距離芳洲一路約300公尺處），減少民眾不便，而隨著洲子洋重劃區居民近年逐漸增加，現又有越來越多民眾提出陳情，希望也能打通新五路與芳洲一路分隔道，增加方便性。

陳明義表示，先前發放約500份問卷給鄰近住戶，其中有約9成民眾都希望打通分隔道，但考量該路口鄰近五股交流道聯絡道，行經車速較快，且若開通行人穿越分隔島，至少需要45秒的通行時間，尖峰時段恐會造成快速道路交通壅塞情形，將暫時不爭取施作。並強調，「安全性」永遠需擺在「方便性」前面。

交通局交通工程管制科科長李友欽也表示，五股快速道路出口路段因車速過快發生追撞的事故層出不窮，考量安全評估等問題，暫時仍無法開通分隔島，但可先在芳洲路口兩側新增公車站牌，提升居民方便性。

此外，李友欽也說，因芳洲一路路口較窄，未來將縮小放置在路口的號誌控制器、禁止大貨車進入，並延長五股交流道聯絡道的護欄等，待詳細時程出來會再另外公告。

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