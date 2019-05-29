「愛玩」竹縣加碼補助 每人最多省1400元

2019-05-29 12:36

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府鼓勵全國民眾入境尋幽探祕，以「來竹縣約會吧！」為名，推出「老中青幼」統統都照顧的春遊系列活動，並加碼補助來客。不含觀光局給每名出遊住宿者每房現折500元的補助，縣府再給每人至少900元的好康見面禮，且另提供600個幸運機會，透過6月1日早上9點起開放的網站釋出每房再折500元的優惠，等於最多給每位來客加碼補助到1400元，期待大家都來新竹縣賞玩。

縣長楊文科今天率領峨眉鄉長王增忠等鄉鎮市，偕同勞動黨籍縣議員羅美文、陳新源等共同替前述補助旅遊的活動造勢。

楊文科說，「來竹縣約會吧」的春遊系列活動，從6月8日起連續利用3個週末的假期。在竹北水圳森林公園安排金曲獎客家歌手黃子軒與山平快、打幫你樂團等的演出。或在峨眉十二寮桐花谷、北埔慈天宮舉辦「童趣冒險」，給來客「溜」小孩或是一起玩親子活動。

6月22日的最終場再度前往關西東安古橋，邀請歌手施孝榮、于台煙、周子寒、李明德等知名歌手「現」唱懷舊民歌，跟來客來1場老派的約會。

縣府交旅處處長游志祥說，這波是繼暖冬旅遊補助之後的第2波刺激國內旅遊方案。交通部觀光局給每人每房現折500元的補助，新竹縣政府再跟中央爭取經費，給6月份起到新竹縣遊賞、且在境內入住特約旅宿的來客每人總共價值900元的小叮噹科學主題樂園門票與竹縣特色伴手禮1份。

另外，6月1日早上9點，縣府也將開放前述網站，供來客線上申請每人、每房再折500元的好康，限額600名！

他說，縣府除了前述的直接回饋消費者「愛玩」竹縣，另也準備限量：仙草奶茶、野餐墊、帆布提袋或筆袋、復古杯墊、以及神祕皮皮獅套組等限定禮物，要給來客打卡換、搭車憑票根換、或闖關、參加活動換！換完為止。

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