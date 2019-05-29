立榮停飛恆春 張景森：研究比照花東補助提高包機誘因

2019-05-29 00:02

〔記者陳彥廷／屏東報導〕恆春航空站唯一的定期航班立榮航空28日正式停航，行政院政務委員立刻張景森視察時允諾，將把屏東縣政府所提出的包機補助及延長跑道等中長期建議納入機場活化計劃，甚至包機補助可比照「花東地區」來提高誘因，盼恆春航空站起死回生。

恆春航空站4年前就不再有定期航班降落，一度被譏為「不飛機只飛蚊」的蚊子館，經屏縣府活化後，在「航站空間使用率」及「非航空收入成長率」兩項KPI達標，未啟動退場機制，但飛機最重要的「飛飛機」到今年，立榮航空又於今天停航，機場存廢議題再度浮上檯面。

外界視立榮航空退場為最後警鐘，但屏縣府反而視為轉機，縣長潘孟安今天甚至在議會直言立榮是不對外賣票，根本「詐騙集團」。

曾1個月至少搭2次飛機往返台北、恆春的在地人阿誠說，墾丁觀光基本盤就是400萬人，而且比高鐵快，若有港澳直飛絕對是港澳客首選，航空公司退場就是因為「玩假的」，搞到今天的情形就是航空公司不曾用心想經營、推廣及設置配套，看好立榮的退場及機場活化展延，能引進更有心廠商及更多國際觀光人潮。

屏縣府因應活化計劃屆期，今年再提出短中長程計劃請交通部同意展延試辦期，張景森視察時已同意展延，也允諾由民航局協助推動恆春機場國際商務專機或包機起降，觀光局則研擬修正「全球市場來臺優質行程認證計畫獎助實施計畫」的新行程及放寬恆春地區比照花東地區補助，提升境外包機誘因。

至於中長期部分，屏東縣政府長期強調原本1700公尺的跑道就不符使用，全力爭取標準跑道的2500公尺長，張景森也允諾改善機場軟硬體設施，裝設儀器輔助降落系統（ILS）提升飛航安全、延長跑道與增設第2條跑道等等的委託研究案今年就會發包，明年底就會有結果，但屏縣府則希望能儘量加速。

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