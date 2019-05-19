「一票難求」真的掰掰！ 恆春機場朝「觀光機場」定位

2019-05-19 23:30

［記者陳彥廷／屏東報導］交通部民航局日前公布將於5月28日正式停飛立榮航空的台北到恆春航線，由於是恆春機場僅存且「一票難求」的航線，再度引發關注，屏東縣政府下午發出新聞稿，指立榮航空早已實質未飛航該航線已久，如立榮航空不再經營，可視為洽詢其他有意願業者來經營的契機，希望透過中央與地方的合作來促使恆春機場完成活化，讓國際或國內線航班、包機起降恆春機場，推動地方觀光發展。

立榮航空自從2014年開始，就幾乎不再放票，每個航班均以「航班取消」為由未飛，早已名存實亡，外界不分春夏秋冬，是「想買都不到」，因此「一票難求」，但訓練飛機卻時常起降，坊間一直有「航空公司不願飛還是不能飛？」的質疑聲浪。

屏東縣政府表示，為使飛機能起降恆春機場，以縮短遊客交通時間，提高遊客來國境之南旅遊意願，縣府曾向交通部提出短期試辦國際包機起降恆春機場方案，並經行政院106年3月核定恆春機場試辦2年為入出國機場後，縣府即積極推動飛機起降恆春機場來提升恆春半島及屏東縣觀光，自107年4月迄今，縣府共拜訪東北亞、東南亞及港澳地區共6國40餘間航空公司及旅行社，期間亦有航空公司派總機師親自來台勘查恆春機場，都認為恆春機場具有吸引國際觀光客的條件。

縣府表示，目前受限於恆春機場跑道僅1700公尺，適合起降的機型較少，且易受冬季季風及落山風影響，試辦期程不足，致使縣府招商不及，今年3月縣府也發函請交通部同意再展延試辦期間2年，縣府雖尚未接獲交通部正式行文，但5月8日於交通部次長祁文中拜會縣長潘孟安時，已說明行政院已函復交通部同意再展延試辦2年。

至於機場，因目前提供颱洪無人機訓練、探勘、安捷飛航訓練中心訓練機進行飛航訓練，另具備軍機場功能，有軍方飛機與公務單位無人機起降，航空站空間則租給民間辦理活動，存續仍有必要，也達到日前設定的KPI，得以再試辦2年。

屏縣府認為，活化的短程目標縣府現已與3家綜合旅行社簽署恆春包機事宜備忘錄，來合力促成恆春機場包機事宜，也持續爭取日、韓、東南亞等地航空公司申請包機起降恆春機場的事宜，希望是將恆春打造成港澳星馬等國家來屏東渡假的「觀光機場」為定位；至於中、長程，應協調滿足國際定期航班常見機型的起降需求，增設助航設備提供專機夜間起降的條件及將跑道延長2500公尺的需求；據悉，潘孟安並當面請祁文中協助，祁次長也現場指示民航局須協助推動國內線及國際線航班或包機起降恆春機場。

屏縣府指出，至於長期無民航機起降部分，應評估調整恆春機場飛機起降標準，及儘快啟動機場設施改善之前置規劃設計作業，此外，縣府也積極就近期恆春機場包機之推動，提出相關包機經費補助計畫，也請中央相關部會能補助相關包機費用，讓中央及地方來合力促成恆春機場班機起降事宜。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法