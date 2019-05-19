名存實亡的台北─恆春航線 5/28正式停航

2019-05-19 12:33

〔記者陳宜加／台北報導〕將近5年沒有任何一架客機飛航的恆春機場，唯一「台北─恆春」定期航線由立榮航空營運，屢以「航班取消」為由未飛；立榮近日公告，已奉交通部核准，台北─恆春航線將於5月28日起停航，也宣告這條名存實亡的航線正式走入歷史。

恆春機場早年為軍用機場，斥資6億餘元改建為民用機場，初有立榮、復興、華信航空經營台北─恆春航線，但因每年10月至隔年4月盛行落山風，班機難起降、經常停飛，旅客相繼流失，背負「蚊子機場」之名。

恆春機場自103年9月起至今，沒有任何一架民航客機飛航，利用率過低，交通部一度考慮廢除，因地方強烈反對，行政院106年3月同意屏縣府試辦2年國際包機，今年同意屏縣府申請展延2年，試辦爭取包機飛航。

屏縣府近年邀柬埔寨、菲律賓、泰籍航空公司評估，最後均無下文。恆春機場目前提供颱洪無人機訓練、探勘、安捷飛航訓練中心訓練機進行飛航訓練，另具備軍機場功能，有軍方飛機與公務單位無人機起降，航空站空間則租給民間辦理活動，存續仍有必要。

雖然試辦包機計畫展延，但恆春機場碩果僅存的定期航線、每週二、四飛航共2班的立榮台北─恆春航線，即將走入歷史，立榮5月15日在官網公告，已奉交通部核准，立榮台北─恆春航線自今年5月28日起停航。

事實上，立榮每個航班均以「航班取消」為由未飛，早已名存實亡。消息一出，網友均表示：「本來就該停，只是時間早晚罷了。」「墾丁快線到左營坐高鐵也算方便。」「硬體在那邊，希望還能好好使用。」

民航局指出，目前觀察恆春機場已達到部分活化目標，但仍無國際包機；且加長跑道等建設並非現階段活化目標，仍須觀察穩定經濟需求並排除飛安問題。

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