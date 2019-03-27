不滿恆春機場包機公告未延長 民眾抗議民航局玩假的

2019-03-27 12:38

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕試辦2年恆春機場國際商務包機計畫今日到期，雖然屏縣府正積極進行「恆菲」包機協商，但長期關注恆春機場的民眾許耿睿，卻發現民航局國際包機公告未延長疑似「玩假的」，憂屏縣府的努力恐成空，早上前往機場快閃陳抗；屏縣府則解釋，已經送件延長也與民航局有默契，只是公告行政程序需要些時間。

「降級恆春機場！抗議民航局打假球！」恆春機場活化協會發起召集人許耿睿一早到機場抗議，質疑民航局的有效飛行公告所述，恆春機場試行國際商務包機和包機業務，即將於今天（3月27日）下午5點截止，縣府已於3月初向民航局提出延展計畫，民航局遲不公告，是否別有居心。

許耿睿表示，民航局的航行公告對於有意願執行國際包機業務的航空公司非常重要，因為這是航空公司對於是否開航決策的依據，若是民航局不同意延展恆春的國際包機業務，縣府這2年來對恆春機場所付出，所耗費的人力、物力以及財力可能付諸流水，也影響旅行業者對包機的信心。

屏縣府交旅處則解釋，本月到恆春機場會勘的菲律賓航空公司及旅行社，經過詳細評估，認為機型、跑道及商機都沒問題，目前整個案子都在持續進行中，民航局的公告因行政程序略有延遲，但都有展延兩年的默契，沒有關閉機場的規劃，民眾不必擔心。

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