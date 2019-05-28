Uber條款10月上路 Uber：4個月緩衝期維持正常營運

2019-05-28 22:56

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部今天表示，汽車業運輸條款103-1條修正案（Uber條款）最快6月初就可發布實施，10月初起將針對Uber違法與租賃業合作載客行為進行取締。Uber晚間發表新聞稿直指交通部忽略大眾選擇，限制消費者的選擇，也為平台代僱駕駛和中小型租賃車行帶來無謂的財務負擔，對此感到無比失望，也嚴正拒絕任何指涉Uber非法營運的說法。

Uber聲明指出，今日交通部的回應完全忽略大眾選擇，以及公共政策參與平台中的7000多則民眾留言意見，並且也會為平台代僱駕駛和中小型租賃車行帶來無謂的財務負擔，也限制消費者選擇。交通部認為這草案是解決Uber的爭議，對此我們不予認同。

Uber說，該草案高度衝擊大眾權益和交通產業發展，卻幾乎沒有經過任何的諮商就通過，對此我們感到憂慮。而在7000多條民眾留言中，交通部認為沒有任何值得採納修改之處，也令人難以置信。Uber和租賃業夥伴，以及平台代僱駕駛不斷呼籲要求開放的對話和公平合理的程序，會持續與要求選擇的全台灣民眾和合作夥伴並肩努力。

Uber指出，當Uber開始在台灣營運時，台灣尚未有法規規範網路叫車服務，2017年Uber已經接受合理納管，至今與合作租賃車行的營運模式完全合乎法規。我們拒絕任何指涉我們非法營運的說法。

Uber表示，全球越來越多國家，包括美國、英國、中國、新加坡、菲律賓、法國、德國和比利時，已為共享交通和網約叫車服務創立新法規或修正既有運輸規則。世界各國已接受運輸生態系的多樣性，並允許計程車、運輸業、租賃車和共乘服務有各自發展空間。

Uber強調，在條款公告後的4個月緩衝期間，將依舊維持正常營運，並且盡力為每天仰賴這個平台的代僱駕駛、租賃業夥伴和乘客提供服務。

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