Uber條款10月上路執法 交通部喊話：Uber不要再期待了

2019-05-28 19:16

〔記者蕭玗欣／台北報導〕Uber與租賃車業者合作，引發計程車司機不滿。交通部日前預告修正「汽車運輸業管理規則103-1條」，規定租賃業者最低租時1小時起跳，上月底預告期滿。交通部次長王國材表示，若本週五部務會報通過，最快6月初公告，公告後有4個月緩衝期，10月上路執法。

交通部次長王國材今天向Uber喊話表示，不要有任何期待，交通部不會改變立場，Uber應該盡快帶領帶領1萬多名駕駛走向正途。登記計程車服務業要500萬的資本額和150萬的乘客保險，這些都是Uber做得到的。Uber若加入計程車合法體系，不僅可以繼續提供令人稱讚的服務，也能為計程車業注入一股新氣息。交通部也很希望Uber可以留下，但必須尊重中華民國運輸業的法規。

交通部表示，汽車運輸業管理規則103-1條修正草案上週五已在法規委員會通過，若本週五部務會報通過後，最快6月初發布實施，再加上4個月的緩衝期，預計10月初開始執法。

王國材表示，103-1條款上路後，交通部最在意的是Uber旗下1萬多名駕駛要何去何從，過去Uber提供非常好的服務品質，留下好的口碑，若希望使用者可以繼續搭乘，那就必須在合法狀況下營運。交通部在過去這段期間也和自救會租賃車聯合會及六都交通局處首長開會討論，並且達成共識，六都也都支持交通部做法。

交通部表示，106年4月Uber以資訊技術平台和租賃車計程車業者合作，做相關載客服務，與計程車營運模式類似。交通部希望能強化管理、做出市場區別。因此預告期間蒐集各界意見，在北中南東分區座談會邀請相關利害團體，也徵詢他們對修法意見，尤其消費者很關心Uber是否會就此消失，交通部也希望Uber能長久、合法在台經營。

交通部說，Uber未來仍可以和租賃業合作，提供資訊平台技術，但要依法規規範營業，例如成立Uber大車隊，轉型成為計程車服務業，也能申請經營多元化計程車，這都是Uber可以考慮的選項。

路政司長陳文瑞表示，現行Uber駕駛已具備職業駕照，差別在於計程車駕駛要定期領取執業登記證，並到警察機關做相關檢查，交通部已和相關警察單位協調在6到9月期間辦理37場次執業登記證考試，預估可容納1萬名駕駛。公路總局局長陳彥伯補充，最近一場考試將在6月18日台北市國家考場舉行，可容納1680名考生，以往一場考試平均約400名考生報名，目前已有800多人報名參加，表示已有Uber駕駛準備轉型。

交通部表示，若Uber加入計程車服務業，各地也有計程車公會協助辦理領牌等相關程序。若轉為多元化計程車，車輛則要重新驗車、換行照，1250的規費交通部也予以減免。交通部也提到，部分Uber駕駛有貸款買車，交通部也已和幾家融資公司溝通，在原來貸款條件下提供更好的融資條件給Uber駕駛，順利度過過渡期。

至於Uber在意的費率彈性問題，交通部表示，租賃業者費率不受政府管制，但定型化契約有規定要以小時為租車單位，計程車為保障消費者權益，費率須報地方主管機關同意，未來Uber若轉型為車隊也可以和地方政府商討如何彈性調整費率。

王國材表示，依照國際經驗，Uber進入當地市場都是用衝撞的方式，因此歐洲多數國家，包含丹麥、挪威、西班牙、匈牙利都禁止其進入，最後Uber都是退出市場，但在土耳其、日本、香港等地，Uber則選擇和計程車業者合作。王國材表示，Uber身為新創公司，但並非尋求合法，而是先測試當地是否會為他修改遊戲規則，這對計程車業非常不公平，因為自Uber來台，計程車業生意已掉了3成。

王國材說，和計程車業者討論過程中，也談到為何Uber這麼受歡迎，交通部下一步要做就是積極處理各地申訴，透過品牌提升計程車業服務，交通部日前也決定將投入12億協助小黃汰舊換新。

陳彥伯表示，10月法規上路後，租賃業者必須提出營運計畫書報交通部審查核可，內容須揭露與哪個平台合作、擁有那些車輛、營運規模等，平台APP也要有車輛資訊供查詢，交通部將從平台查看是哪家租賃車業的業者、租時是否合法，會比以往在路上隨機取締更有效率，否則可罰9000到9萬元不等，細部的裁罰基準將會在4個月的緩衝期內一一公布。

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