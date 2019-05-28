長榮勞資雙方明重啟協商 長榮航空籲開放媒體旁聽及直播

2019-05-28 21:12

〔記者蕭玗欣、姚介修／綜合報導〕長榮航空爆發勞資糾紛，多次協商未果，日前桃園市空服員職業工會發起罷工投票，投票率高達9成。長榮航空今天行文桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工），訴求明（29）日重啟協商第2次會議能開放媒體旁聽及直播，也希望桃空職工就先前公司已經於第1次會議針對勞工董事、日支費調整、疲勞航班改善、參與人評會等四項對案，提出工會的意見，並先行完成5月24日第1次重啟協商會議紀錄的確認程序後，再進行第2次協商會議。

桃空職工表示，已與長榮協調明天下午5點半在南崁尊爵天際飯店進行協商。

長榮航空表示，桃空職工在5月24日協商會議拒絕直播，也不開放媒體旁聽，長榮航空尊重桃空職工的決定，但協商會議結束後，桃空職工隨即於臉書官網發布工會訴求與資方回應對照圖，內容刻意扭曲長榮航空提出的對案，藉此資訊不對等手段激化公司與空服員對立。

長榮航空表示，對於這種密室協商後再惡意中傷的行徑，長榮航空無法認同，也再次證明直播以及開放媒體旁聽的必要性，以避免造成會後各說各話的狀況，因此長榮航空建議桃空職工，如果此次會議來不及準備直播，可以擇期再開會協商。

長榮航空表示，5月24日勞資重啟協商第一次會議是由桃空職工提出，長榮航空也於會議中對於增設勞工董事、調整日支費、改善勞航班改善、參與人評會機制等4項訴求提出對案，其餘4項訴求由於時間因素未能開啟討論。

但5月24日協商會議時，桃空職工只單方面要求公司提出8項對案，卻不願意具體表達意見，也不願意討論，並於主席宣布散會前，工會協商代表即自行離席，未完成雙方簽名確認，由此行徑實看不出桃空職工提出重啟協商的誠意。

長榮航空表示，長榮航空以坦然的態度面對勞資爭議，不會拒絕協商會議，但絕對無法接受桃空職工一再抹黑，不誠信的協商方式，也呼籲桃空職工停止操弄不實言論，激化勞資雙方的關係，回歸理性、誠信協商的本質。

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