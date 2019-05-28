沉沒澎湖龍門外海近5年 海研5號要打撈了

2019-05-28 21:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2014年10月10日國慶日，隸屬於國家實驗研究院第4艘海洋研究船「海研5號」因颱風外圍環流影響，在澎湖龍門外海觸礁沉沒，造成2死25傷慘劇，而沉船殘骸靜靜躺在龍門外海5年多時間，澎湖縣長賴峰偉呼籲儘速打撈。

國家實驗研究院院長王永和今天拜會澎湖縣長賴峰偉，研商「海研五號」沉船打撈事宜。賴峰偉說，為避免沉船殘油對海洋造成生態浩劫，應儘速打撈。王永和說，考量海洋生態永續，且尊重縣府意見，國研院會儘速呈送移除計畫，希望早日完成移除，讓澎湖保有乾淨的海洋。

賴峰偉說，「海研五號」沉沒於水深40米處，5年來，船體經洋流沖擊，除了主體，已分解成8塊殘骸。大自然力量不容小覷，難保未來船體不會移動，造成另一個危害海洋環境的隱憂。海洋是大家的，縣府維護海洋責無旁貸，他要求國研院應儘速打撈船體，尤其首重潤滑油的移除，後續有需縣府協助之處義不容辭。

王永和說，目前沉船位置深度不會影響海域航行安全，評估船體較無移動的可能性，且與海底電纜間保持安全距離。「海研五號」是台灣第4艘海洋研究船，隸屬國研院，2014年國慶日因受颱風外圍環流影響，在澎湖外海觸礁沉沒，造成45人落海，導致2死25傷，死者分別為中央研究院研究員許世傑博士及海洋中心海洋調查人員林怡君。

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