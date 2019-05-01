全是唬爛！宣稱找到4兆元寶藏沉船 韓企高層詐騙吃牢飯

2019-05-01 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一家企業去年高調宣稱發現載有黃金等寶藏的俄羅斯沉船，但後來被揭發這是個騙局，並藉此騙取大量資金。該公司3名高層今（1）日分別被處2至5年有期徒刑。

《韓聯社》報導，南韓信一集團（Shinil Group）去年宣稱，在日本海鬱陵島（Ulleung）附近發現俄國巡洋艦「德米崔．頓斯科伊號」（Dmitry Donskoi）殘骸。這艘軍艦在1905年日俄戰爭期間沉沒，據傳船上載有黃金等寶藏。

南韓調查人員發現，這家企業宣稱沉船上有200噸黃金，價值高達150兆韓元（約新台幣4兆元），以此騙取來自數千名投資者高達89億韓元（約新台幣2.3億元）的資金。

信一集團的說詞後來被發現根本毫無根據，南韓首爾南區地方法院對該集團前副主席金姓男子以詐欺罪名，判處5年有期徒刑，柳姓高層和另名關鍵幫兇分別被處2年和4年監禁。

負責此案的法官表示，根據詐騙方法和規模，他們的犯行非常重大，「因為他們欺騙了許多人並獲得巨大利益」。

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