西濱建新豐匝道 封住百年農路 居民反彈…

2019-05-28 13:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕西濱快速公路WH-10新豐鄉主線新建工程進行中，西濱北區臨時工程處考量台61線64K＋300設有上下匝道，若開放橫向道路，恐與上下匝道車輛產生衝突而引發危險；但有當地鄉親大罵，這條農路已有上百年歷史、數代人行走，卻因新闢高架路而驟然封閉，讓人無法接受！

由於雙方多次溝通不成，西濱北工處今早10點在新豐鄉公所二樓召開說明會，解釋64K＋300橫向道路無法開放的原因，隨後並現勘說明，但仍無交集；主持會議的北工處副處長李宗仁表示，以交通安全為優先，後續將再努力說服鄉親，儘量取得共識。

施工單位簡報，按法規，若開放上述通路，將不符合規範規定及專業設計，因交流道區下匝道緊鄰路口，箱涵視距不佳，用路人易反應不及，且箱涵限高僅2.1公尺，易造成車輛誤闖。此外，會變成逆向車道設置，易造成車輛對撞，成為易肇事路口。

簡報並指出，既有64K＋300路口屬竹一交流道南側上下匝道範圍，山側聚落可由64K＋145路口，左彎南下，繞行距離約150公尺；海側聚落可由池府路64K＋678迴轉北上，繞行距離約300到750公分。目前，該橫向道路已被高架橋結構體阻隔，無法通行。

但14鄰許姓鄰長等痛批，64K＋300路口橫向道路的這條農路，上百年了，數代人行走，13、14鄰約2、300人務農、工作或就學等，主要都是靠這條路出入；工程單位在規劃設計前未先與地方溝通，逕將涵洞封閉，要居民繞路進出，痛批政府「欺負窮苦人」，堅持要求開放路口中央主橋橫向道路。

新豐鄉長許秋澤請北工處再加強溝通。新豐村長吳石明建議北工處提升環狀替代道路的品質。也有鄉親建議評估下挖橫向道路，但因有淹水的疑慮，且與上下匝道會有落差而增加風險，現實上執行有困難。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法