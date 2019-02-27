西濱苑裡段增設匝道 140縣道南側最多支持

2019-02-27 15:29

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台61線西濱快速道路苗栗縣路段目前已經全線貫通，不過台中市大安區至苑裡鎮路段高架化去年完工後，出現「北上不能匯出，南下不能匯入」窘況，地方期盼增設匝道。苗栗縣政府今天召開公聽會提出三項方案，聽取民意。

與會的地方民意代表、里長與民眾都表態支持苗栗縣政府可行性報告中提出的，於140縣道南側增設匝道較貼近民眾習慣與需求，苗栗縣政府工務處處長趙清榮表示，彙整鄉親意見後，將與專家、學者討論若會在整理出期末報告，並向中央爭取補助設置。

苗栗縣政府工務處委託可行性評估後得出三個方案，其中最受鄉親支持的方案一為在140縣道南側西濱快速道路131點705公里處設置南入北出匝道，因做為聯絡西濱快速道路的140縣道路幅寬，且緊鄰目前的半套匝道，且一四○縣到串聯福爾摩沙高速公路或台1線都較為方便，獲得較多支持。

至於方案二於苗39線增設，因附近大型車輛車流量大，且道路狹窄，住家林立，支持者較少；方案三於東西五路設置同樣因路幅狹窄，且做為聯絡道的東西五路可能會離匝道口太近，不利交通運轉。

目前西濱快速公路在台中區域的大甲、福住與大安等匝道，北上、南下車輛都能匯出和匯入，但是苑裡鄉親從南部北上返鄉，卻必須提前於大甲匯出西濱，再由平面道路回苑裡，一旦錯過，就必須再開9公里從通霄鎮匯出，引起地方批評。

苑裡鎮民發現苑裡鎮路段高架橋匝道「北上不能匯出，南下不能匯入」，抱怨工程只做半套，不重視苑裡人的需求。

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