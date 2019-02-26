再飄檜木香！新豐福興社區活動中心國寶窗 民眾學修復全保留

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉福興社區活動中心擁有近60扇罕見的國寶級檜木窗戶，沒有一根鐵釘，卻因年久打不開，原本打算汰換成鋁門窗，社區規畫師得知後覺得可惜，決定學習修復技術，讓珍貴的老窗保留下來；連日來，社區民眾捲袖修窗，屋內都飄著陣陣的檜木香氣！
福興社區發展協會總幹事林志男表示，毗鄰福龍宮和福龍國小的福興社區活動中心，在1970、80年間，先、後興建1、2樓，一度作為新豐鄉立幼兒園，2014年關園後閒置，周邊雜草叢生，公廁也無法使用；他在2017年投入社規師行列，提案整頓環境，讓建物重新活化。
福興社區活動中心1樓前、後共有近60扇木造門窗，原本應該很通風且光線充足，卻因漆上綠色油漆，年久卡死打不開，多年來室內活動都只開空調；為此，地方原擬汰換成鋁門窗，但因經費龐大而作罷。直到去年，社規師發現木窗都是深具價值的檜木打造，拆掉十分可惜，才提案向新竹縣政府交通旅遊處申請修繕。
林志男等社區幹部串聯居民和福龍國小校長陳昶澤、老師等10多人參加社規師培訓，提出3福共享計畫，將協助福興社區護樹、福興社區活動中心木窗修繕、福龍國小圍牆改造，3方案於元月中同步開工。
檜木窗修繕可不簡單！年少時曾從事木工的林志男，帶著大批工具教大家怎麼修復窗戶。他表示，須花時間熟悉砂輪機的操作，小心翼翼地磨去外表綠漆，再慢慢地磨平，還要學習修復變形的木框、破損的玻璃及更換紗窗等，急不得；工作時，機器發出巨大響聲，整屋子充斥木屑，不好受，但「重見天日」的檜木自然散發香氣，令人振奮！
林志男表示，近60扇檜木門窗，全採鑿洞後打進木栓的方式固定，不見一根鐵釘，歷經半世紀木況完好，反倒是銅製滑輪腐蝕了，可見檜木的珍貴！社區決定修復後將讓木窗保持原色，成為在地特色老屋文化資產。
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新竹縣新豐鄉福興社規師持砂輪機小心翼翼地磨去檜木窗的外表綠漆，再慢慢地磨平，還要修復變形的木框、破損的玻璃、更換紗窗等。（記者廖雪茹攝）
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新竹縣新豐鄉福興社規師持砂輪機小心翼翼地磨去檜木窗的外表綠漆，再慢慢地磨平，還要修復變形的木框、破損的玻璃、更換紗窗等。（記者廖雪茹翻攝）
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新竹縣新豐鄉福興社規師持砂輪機小心翼翼地磨去檜木窗的外表綠漆，再慢慢地磨平，還要修復變形的木框、破損的玻璃、更換紗窗等。（記者廖雪茹翻攝）
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社規師林志男指出，近60扇檜木門窗，歷經半世紀木況完好，反倒是銅製滑輪腐蝕了，可見檜木的珍貴！（記者廖雪茹攝）
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社規師林志男表示，福興社區活動中心近60扇檜木門窗，全採鑿洞後打進木栓的方式固定，不見一根鐵釘，深具價值！（記者廖雪茹攝）
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新豐鄉福興社區活動中心1樓前、後共有近60扇木造窗戶，原本應該很通風且光線充足，卻因漆上綠色油漆，年久卡死打不開，多年來室內活動都只開空調。（記者廖雪茹攝）
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