再飄檜木香！新豐福興社區活動中心國寶窗 民眾學修復全保留

2019-02-26 12:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉福興社區活動中心擁有近60扇罕見的國寶級檜木窗戶，沒有一根鐵釘，卻因年久打不開，原本打算汰換成鋁門窗，社區規畫師得知後覺得可惜，決定學習修復技術，讓珍貴的老窗保留下來；連日來，社區民眾捲袖修窗，屋內都飄著陣陣的檜木香氣！

福興社區發展協會總幹事林志男表示，毗鄰福龍宮和福龍國小的福興社區活動中心，在1970、80年間，先、後興建1、2樓，一度作為新豐鄉立幼兒園，2014年關園後閒置，周邊雜草叢生，公廁也無法使用；他在2017年投入社規師行列，提案整頓環境，讓建物重新活化。

福興社區活動中心1樓前、後共有近60扇木造門窗，原本應該很通風且光線充足，卻因漆上綠色油漆，年久卡死打不開，多年來室內活動都只開空調；為此，地方原擬汰換成鋁門窗，但因經費龐大而作罷。直到去年，社規師發現木窗都是深具價值的檜木打造，拆掉十分可惜，才提案向新竹縣政府交通旅遊處申請修繕。

林志男等社區幹部串聯居民和福龍國小校長陳昶澤、老師等10多人參加社規師培訓，提出3福共享計畫，將協助福興社區護樹、福興社區活動中心木窗修繕、福龍國小圍牆改造，3方案於元月中同步開工。

檜木窗修繕可不簡單！年少時曾從事木工的林志男，帶著大批工具教大家怎麼修復窗戶。他表示，須花時間熟悉砂輪機的操作，小心翼翼地磨去外表綠漆，再慢慢地磨平，還要學習修復變形的木框、破損的玻璃及更換紗窗等，急不得；工作時，機器發出巨大響聲，整屋子充斥木屑，不好受，但「重見天日」的檜木自然散發香氣，令人振奮！

林志男表示，近60扇檜木門窗，全採鑿洞後打進木栓的方式固定，不見一根鐵釘，歷經半世紀木況完好，反倒是銅製滑輪腐蝕了，可見檜木的珍貴！社區決定修復後將讓木窗保持原色，成為在地特色老屋文化資產。

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