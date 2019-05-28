井仔腳夕陽、二寮日出 南市推台84廊道旅遊農村曲

2019-05-28 12:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府結合北門井仔腳送夕陽、高鐵站區晚會、左鎮二寮迎日出等舉辦的跨年三部曲，深受歡迎，農業局以此為概念，結合農村再生社區，推出台84線東西向快速道為交通主軸的旅遊農村曲，將各景點串連，規劃2天1夜的行程，深度體驗地方產業、人文特色。

活動將於6月15、16日登場，行程包含北門永隆社區井仔腳瓦盤鹽田、將軍青鯤鯓社區青山漁港魚貨拍賣、將軍社區地利小食綠蘆筍風味餐、佳里延平社區黑糖體驗、玉井愛文山社區芒果乾、玉井望明社區香草體驗、楠西密枝社區森果川里山學堂、左鎮工錧社區二寮日出與草山月世界等，內容豐富。

農業局副局長李建裕表示，旅遊行程山海連線，透過台84線，串連山區、平原與濱海，以「住在地、食在地」的概念來規劃，希望民眾用「嘴巴」支持優質的農漁村，深度采風。

2天1夜的行程，由稻荷咖工作坊辦理，主打北門井仔腳鹽田夕陽、社區產業與左鎮二寮曙光日出等三部曲。

遊客首日可體驗濱海社區漁村風光、牡蠣體驗DIY、鹽鄉風味餐、鹽田賞夕陽，並入住左鎮晨曦山莊，第2天二寮賞日出，接著到玉井望明社區香草體驗、愛文山社區芒果乾體驗，到楠西密枝果農之家水果風味餐、森果川山學堂桃花心木生態步道、水果冰淇淋等。

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