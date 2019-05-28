豪大雨也要保平安 教育部提醒學校和幼兒園加強防汛工作

2019-05-28 12:01

〔記者林曉雲／台北報導〕梅雨季第4道鋒面抵達台灣，氣象局在今早針對台中以北、南投、屏東、宜蘭以及中南部山區等15縣市發布大雨特報，請民眾注意雷擊及強陣風。教育部長潘文忠今早走訪基隆市西定國小關注防汛整備工作，提醒「離災優於防災，防災更重於救災」的重要性，而在颱風及豪大雨預警前後及期間，學校應瞭解是否有教職員工生於山區或警戒區戶外活動，如果有的話，須確實至教育部校安中心填報，並採取避難措施，尚未出發隊伍則須管制出隊。

教育部國教署組長林良慶表示，台灣每年5月1日至11月30日為防汛期，是雨量最豐沛的梅雨及颱風季節，梅雨主要來自中國長江流域的雲雨系，而颱風則是太平洋低氣壓所形成，這兩者皆會帶來連續性豪雨，也是最易發生水患的時期。

教育部長潘文忠表示，對於颱風的災害防救工作，各級學校及幼兒園應針對風災豪雨可能帶來的淹水、土石流、坡地崩塌等災害的周邊潛勢狀況，嚴加掌握與監測，並提醒各校於防汛期間要強化各項整備與因應作為。

全國所有學校均應密切注意中央氣象局及農委會水土保持局所發布豪大雨及土石流警戒特報，依實際需求要做好財務安置及人員撤離等預備作業，並加強演練防災自救措施；若確定有撤離需要，則迅速依所擬安全方案辦理。

易淹水的學校則須防範地下室配電等設備可能遭致淹水情形，相關設備、器材、物品改置放高樓層等不易淹水地點，各項教學設備及物品如教科書、電腦設備，應進行評估調整或重新配置於建築物二樓以上空間，避免不必要災損。

至於位於低窪或鄰近海、溪、溝邊等地區之學校，其易淹水教室及地下室入口處應設置防水閘門，並備妥沙包或沙袋，以防水患。而學校內外排水溝渠，應詳加檢查排除淤積使其保持暢通，避免於颱風或豪雨來臨時，發生水流阻塞而倒灌；如有裝設抽水設備，平時應定期檢查是否保持良好堪用狀態。

潘文忠要求各級學校及幼兒園，應審慎評估所在地區災害潛勢狀況，落實執行防汛整備措施，檢測各項緊急通聯設備與師生緊急聯絡網絡，於颱風接近時宣導學生避免於海、水域周邊地區戲水，並特別留意學生上、放學之安全。

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