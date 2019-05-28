范植谷確定6/3走人 交通部：驗船中心董座由謝謂君接任
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2019-05-28 09:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕去年10月21日台鐵發生普悠瑪翻車事故，釀18死、267人受傷，交通部長林佳龍日前表示將解除前台鐵局長、現任中國驗船中心董事長范植谷職務。交通部今天證實，已行文驗船中心，解除范植谷董事長職務，並由甫退休航港局前局長謝謂君接任，驗船中心將在6月3日舉行董事會，預料將順利通過這項人事案。

交通部表示，普悠瑪行政責任調查雖仍待行政院核定，懲處未定案，但驗船中心董事長一職為交通部直接核定的人事案，經通盤考量，交通部已行文驗船中心，解除公股董事及董事長范植谷的職務，並改派前航港局長謝謂君擔任公股董事及接任董事長一職，驗船中心將在6月3日舉行董事會，可望順利通過這項最新的人事安排。

台鐵去年發生普悠瑪號新馬事故，交通部長林佳龍年初上任後，針對相關人員疏失，再啟動事故責任調查，並加重行政懲處，懲處案已於上個月呈報行政院，其中前局長范植谷從一小過加重為一大過兩小過、周永暉從一小過加重為兩小過。林佳龍昨表示，行政調查已釐清人員責任，現任中國驗船中心董事長的范植谷，交通部將解除其目前職務，現任觀光局長的周永暉，則尚未要進行人事調整。

台鐵在范植谷局長任內進行普悠瑪號採購標案標準變更，加上交車驗收不確實，未發現ATP遠端監控系統未連線等情事，還能代表交通部擔任中國驗船中心董事長一職，交通部長林佳龍曾於立法院備詢時說，這沒有是非；加重懲處案報院後，交通部即著手研議解除范植谷董事長職務。

  • 交通部今天證實，已行文驗船中心，解除范植谷的董事長職務。（資料照）

    交通部今天證實，已行文驗船中心，解除范植谷的董事長職務。（資料照）

  • 交通部改派前航港局長謝謂君擔任驗船中心公股董事及接任董事長一職。（資料照）

    交通部改派前航港局長謝謂君擔任驗船中心公股董事及接任董事長一職。（資料照）

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