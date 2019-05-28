范植谷確定6/3走人 交通部：驗船中心董座由謝謂君接任

2019-05-28 09:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕去年10月21日台鐵發生普悠瑪翻車事故，釀18死、267人受傷，交通部長林佳龍日前表示將解除前台鐵局長、現任中國驗船中心董事長范植谷職務。交通部今天證實，已行文驗船中心，解除范植谷董事長職務，並由甫退休航港局前局長謝謂君接任，驗船中心將在6月3日舉行董事會，預料將順利通過這項人事案。

交通部表示，普悠瑪行政責任調查雖仍待行政院核定，懲處未定案，但驗船中心董事長一職為交通部直接核定的人事案，經通盤考量，交通部已行文驗船中心，解除公股董事及董事長范植谷的職務，並改派前航港局長謝謂君擔任公股董事及接任董事長一職，驗船中心將在6月3日舉行董事會，可望順利通過這項最新的人事安排。

台鐵去年發生普悠瑪號新馬事故，交通部長林佳龍年初上任後，針對相關人員疏失，再啟動事故責任調查，並加重行政懲處，懲處案已於上個月呈報行政院，其中前局長范植谷從一小過加重為一大過兩小過、周永暉從一小過加重為兩小過。林佳龍昨表示，行政調查已釐清人員責任，現任中國驗船中心董事長的范植谷，交通部將解除其目前職務，現任觀光局長的周永暉，則尚未要進行人事調整。

台鐵在范植谷局長任內進行普悠瑪號採購標案標準變更，加上交車驗收不確實，未發現ATP遠端監控系統未連線等情事，還能代表交通部擔任中國驗船中心董事長一職，交通部長林佳龍曾於立法院備詢時說，這沒有是非；加重懲處案報院後，交通部即著手研議解除范植谷董事長職務。

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