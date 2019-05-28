05/28 各報重點新聞一覽

2019-05-28 06:13

自由時報

韓六月大造勢 朱批勞民傷財 郭諷韓 選舉是拚經濟不是拚造勢

國民黨總統初選競爭日趨白熱化，已表態參選的高雄市長韓國瑜六月一日將到凱道出席號稱有十萬人的造勢活動；投入初選的前新北市長朱立倫昨批評這樣的大型造勢「勞民傷財」；也宣布參選的鴻海董事長郭台銘則稱，「拚一場選舉不是拚造勢、是拚經濟」。但他懷疑韓拚經濟的能力。

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假冒宋代窖藏茶盞 5千元現代藝品詐賣171萬

曾被媒體捧為億元收藏家的新竹縣男子陳發貴，將一對宋朝茶盞以一百七十一萬六千元賣給竹科林姓主管，林男事後將茶盞送鑑定，赫然發現是「現代工藝品」，且因老化特徵或上釉紋路、斑點明顯不對勁，價值僅五千多元，氣炸提告，新竹地檢署依詐欺得利罪嫌起訴陳男。

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逾12年計程車汰換 補助15～35萬

計程車汰舊換新補助新方案出爐！交通部表示，今年預計補助五千輛，六月三日起受理申請，第一階段預計補助車齡逾十二年車輛，汰換成燃油車補助十五萬元、換成油電混合車補助二十五萬元、換成電動車三十五萬元，預計三年可補助一．二萬輛；補助款將採兩階段撥付，購車後先核發七十％，六個月內無交通違規記點、乘客申訴等，可再申請三十％補助款。

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蘋果日報

台灣史上第2位女俠 詹喬愉 登頂聖母峰

台灣正妹登山家再創紀錄！現年31歲的登山家「三條魚」詹喬愉，於台灣時間昨天凌晨，頂著感冒不適的身體，從位於海拔7925公尺的聖母峰南側第4營出發，於台灣時間昨天清晨5時31分成功攀登上海拔8848公尺的聖母峰，詹喬愉繼1995年和2009年2度登頂的江秀真之後，成為台灣史上第2位登上世界最高峰的女性登山家。

車沒油 不顧妻喊危險 閃過16車往中線靠 闖國道求援 男慘遭輾斃

昨凌晨五楊高架橋南下路段，一輛奧迪轎車因沒油停在路肩，駕駛下車擺好三角警示錐後，竟回車上拿了塑膠管走向車道攔車，想向路過駕駛借點汽油，一旁妻子嚇得大喊：「這樣很危險啦！」但丈夫不理，16輛汽車經過未停，男子還往中間車道靠去，結果第17輛車閃躲不及，男子遭撞飛倒地，還被後面一輛休旅車輾過；男子送醫後仍因傷重不治。

聯合報

蔡提名大法官跨釋憲門檻 民間質疑口袋名單

總統府昨天公布四名大法官被提名人，包含台大法律系教授謝銘洋、司法院秘書長呂太郎、考選部長蔡宗珍及高雄高等行政法院院長楊惠欽，若四位被提名人均獲立法院同意，今年十月起蔡英文總統提名的大法官人選增至十一人，將跨過釋憲和宣告政黨違憲解散的三分之二門檻。

歐洲議會選舉 民粹未淹沒中間力量

歐洲議會選舉結果廿七日揭曉，過去把持議會的中間偏左和中間偏右兩大黨團首次丟掉多數席位，質疑歐盟的極右派得票率比五年前增加，但是聲勢不如預期，反而是親歐的左派綠黨和社會自由派異軍突起。

中國時報

疑監聽竊錄 台版水門案

台版水門案？陳菊在高雄市長任內隨身攝影官吳建鴻，驚爆在韓國瑜上任後，至少5次潛入市長室，2月1日深夜遭市府駐衛警逮到東窗事發，他供稱是要拿花燈、紅包等小東西，但市府團隊很懷疑，擔心辦公室遭監聽竊錄，只好移至鳳山行政中心辦公。

美日貿易談判 8月達協議

日本首相安倍晉三與美國總統川普27日在東京迎賓館舉行高峰會談，針對美日貿易、軍事、北韓等議題交換意見，因會談時間從預定的1小時延長至2小時而引起種種揣測。有關美日貿易協定談判問題，川普透露8月將有許多重大發表，使日本在野黨質疑安倍是否作出了大幅度的讓步。

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