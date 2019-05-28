韓六月大造勢 朱批勞民傷財 郭諷韓 選舉是拚經濟不是拚造勢

2019-05-28

〔記者俞肇福、陳柔蓁、林良昇／綜合報導〕國民黨總統初選競爭日趨白熱化，已表態參選的高雄市長韓國瑜六月一日將到凱道出席號稱有十萬人的造勢活動；投入初選的前新北市長朱立倫昨批評這樣的大型造勢「勞民傷財」；也宣布參選的鴻海董事長郭台銘則稱，「拚一場選舉不是拚造勢、是拚經濟」。但他懷疑韓拚經濟的能力。

參選總統起手式？ 韓重申是被動受邀

韓國瑜昨重申是被動受邀參加六月一日在凱道的造勢活動，但外界均認為這是他參加總統大選的起手式。

不過，朱立倫昨天參觀基隆市大武崙工業區時受訪表示，這樣的大型造勢活動是勞民傷財，目前仍是黨內初選階段，大家都是同志，這會造成黨內同志要跑很多場，不需要如此，他主張黨內競爭者提出政策、拜訪基層，讓支持者看看誰能真正解決問題。

朱立倫舉例說，政府希望台商返鄉投資，但不能讓台商遭遇「五缺」問題，包括蓋工廠用地、用水、用電與人才資源等，都要一一解決，特別是水、電等問題，需要台電與自來水公司充分調度，以穩健產業發展為第一優先。

郭台銘參加電視節目錄影時受訪表示，以韓的人氣、且會造勢，當天若有三、五十萬人參加，他也不意外；但他懷疑韓拚經濟的能力，而他自己有四十五年創業經驗，這也是他與韓的差異所在。

郭台銘表示，他下鄉發現，台灣老百姓都在拚經濟，「拚一場選舉不是拚造勢、是拚經濟」。他握每一雙從事最基層行業人民的手，知道老百姓需要什麼。被問到會不會與韓國瑜在造勢前見面？郭說，不會為造勢見面，拚經濟才會見面。

國民黨七二八全代會 通過總統提名人

國民黨將在六月十日公布參加初選者名單，黨中央昨也貼出公告，確定將在七月二十八日召開全國黨代表大會，會中將通過第十五任總統、副總統國民黨提名人選，並與第十屆立委選舉提名人選聯合造勢。

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