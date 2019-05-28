假冒宋代窖藏茶盞 5千元現代藝品詐賣171萬

2019-05-28

陳發貴賣古物 被封億元收藏家

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾被媒體捧為億元收藏家的新竹縣男子陳發貴，將一對宋朝茶盞以一百七十一萬六千元賣給竹科林姓主管，林男事後將茶盞送鑑定，赫然發現是「現代工藝品」，且因老化特徵或上釉紋路、斑點明顯不對勁，價值僅五千多元，氣炸提告，新竹地檢署依詐欺得利罪嫌起訴陳男。

檢方調查，近年紐約、香港蘇富比拍賣中，南宋建窯茶盞拍賣價屢創新高，引起收藏人士關注。

鑑定是假貨 竹科主管氣炸提告

四十九歲陳發貴以經營骨董名家字畫等買賣為業，聲稱具有辨識骨董名家字畫、高古宋瓷專業知識。二○一六年五月，陳男在新竹縣新埔鎮住處，向竹科林姓主管佯稱：「手上的宋代茶盞是跟新加坡人買的，他（指新加坡人）的東西都是拿給拍賣公司拍賣，所以才信對方的東西。」等語，林男於是向陳購買兩個宋代茶盞。

林男事後獲友人告知，先前向陳男買的漢磚與茶盞古物，經鑑定都是假貨，痛失數百萬元（已控告陳男詐欺）。

林男請有「國寶鑑定師」之稱的楊淑銘鑑定，發現購入的茶盞竟是「現代製作的工藝品」。

楊淑銘表示，無論是老化特徵或上釉的紋路、斑點，很多處都明顯不對勁，價值絕不超過五千五百元，林男因此提告。

檢方依詐欺得利罪嫌 起訴陳男

陳男到案坦承，有賣茶盞給林男，認為鑑定結果「不準確」，還說賣給林男的茶盞，是宋朝「窖藏」出土古物。

檢方當庭鑑定，認為該茶盞跟新的差不多，甚至連窯燒痕跡都沒掉，怎麼可能是「窖藏」？並依楊淑銘的鑑定報告書，依詐欺得利罪嫌起訴陳男，建請院方宣告沒收其犯罪所得。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法