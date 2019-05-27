魚槍搭配潛水器打魚 澎湖縣擬由行政罰改「刑事罰」

2019-05-27 22:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日縣務會議宣布，依行政程序法預告禁止以魚槍搭配潛水器採捕水產動植物，由3萬以上15萬元以下的行政罰改為行政刑罰處分，處6月以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3萬元以下罰金。

今日縣務會議邀請前澎湖海研中心主任蔡萬生演講，他指出，使用魚槍搭配潛水器捕魚，大多挑選成熟的大型種魚，嚴重影響海洋生態，建議輔導潛水漁民轉型，並將違法者處罰由行政罰改為刑事罰，才具嚇阻效果。蔡萬生進一步指出，1989年漁業法不再核發潛水器漁業執照，而漁業法第9條更明示，潛水器及魚槍漁業為不得經營的漁業種類。

澎湖縣長賴峰偉表示，漁民、潛水客利用潛水器、魚槍捕魚是高風險行業，易罹患潛水夫病，且能輕易挑選高經濟價值魚類，破壞生態永續，現行處行政罰鍰3萬至15萬，仍有不少人鋌而走險，可見法律有不完備之處。因此，縣府研擬由行政罰改為刑事罰，並配合警察局新添購的空拍機、快艇，加強取締違法捕魚。

另外，針對丁香漁獲量每況愈下，蔡萬生表示，根據水試所的調查資料顯示，燈火作業丁香魚混獲物佔54.41%，而魚探機佔15.02%，燈火集魚作業模式較魚探機有較高的混獲比及混獲物種數，因此燈光的強度，應有條件限制。

賴峰偉表示，白沙鄉以丁香魚聞名，過去繁盛時期約有150艘丁香魚船，現在丁香魚貨量日漸凋零，丁香魚船只剩7艘左右，若不採取管理措施，丁香魚將在我們這一代絕跡。

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