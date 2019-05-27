小小泳將奪金 游出屏東困境

2019-05-27 21:59

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮光華國小游泳隊6年級學生李昇倫，今年在縣運50公尺自由式競賽項目中，以29秒33破大會紀錄拿下金牌，風光奪牌背後，教練施淵元透露，屏東擁有狹長的海岸線，也培訓出許多優秀游泳選手，但屏東縣校園擁有游泳池的比例是全國倒數，成為發展游泳運動的困境；潮州鎮公所指出，潮州鎮立游泳池開幕至今超過40年，在有限的經費下只能就現有環境作維護，目前使用的設備幾乎沒有換過，今年在屏東縣政府的支持下，讓鎮立游泳池改建看見曙光。

李昇倫說，小學4年級才開始練習游泳，一開始只是想要運動，跟著教練慢慢培養出興趣，很開心能奪牌，未來有機會願意接受更多的挑戰。

施淵元說，國小端是品德教育與興趣培養的開端，學校游泳隊成員為4至6年級學童，有超過9成的學童都是從完全不會游泳學起，希望透過教學提升興趣，降低對水的恐懼並具備自救能力。

施淵元也表示，相較於台北每兩間學校就有一間有游泳池，屏東的游泳池數量相當少，光華國小游泳隊特別感謝隔壁的潮州高中提供游泳池，讓游泳隊有練習的地方，雖然泳道長度及深度均不符合賽事標準，但在有限的環境下拿下金牌，證明屏東選手其實相當有潛力，目前屏東的整體環境對於游泳運動發展不利，如能改善環境相信會有更亮眼的成績。

屏東縣體育發展中心主任李達平指出，屏東縣高國中小僅有10所學校有游泳池，比例確實相當低，目前教育部以專案方式推出簡易游泳池補助計畫，但學校考量管理及教練人力等，申請意願低，因此屏東不以「量」為首要目標，會針對重點學校進行推廣，另對於鄉鎮公所有意願設置游泳池的部分，體發中心也會全力協助。

潮州鎮公所表示，鎮立游泳池開幕至今40年，使用的設備老舊且有漏水問題，抽水系統、池畔磁磚及頭頂簡易的防曬設備都已不堪使用，今年獲得屏東縣政府支持，可與潮州溜冰場同步重建，期待未來提升游泳運動環境，活絡休閒場域也帶動地方學子再創佳績。

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