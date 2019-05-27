六輕氣爆補償8000萬元 麥寮鄉長：地方決不答應

2019-05-27 16:20

〔記者詹士弘／雲林報導〕六輕氣爆案傳台塑將以8000萬元補償麥寮地區受災戶，今天縣議員許志豪、許留賓、廖郁賢與受災戶前往經濟部雲林離島式基礎工業區服務中心陳情，表達訴求；麥寮鄉長蔡長昆也表示，8000萬這個數字是六輕提出，他與代表會主席，村長、代表決議決不答應。

許志豪表示，工業局必須向中央反映，氣爆對廠內員工及附近居民造成的健康影響必須全面評估，工業局必須要求六輕建立災害賠償機制，並提撥固定盈餘作為未來公害損害賠償基金，並要求災損完成賠償前，六輕不得復工。

雲林離島式基礎工業區服務中心主任于大千接下陳情書，並示會督促台塑善盡企業責任，確實執行損害賠償機制，以公正公開方式從寬認定賠償。

廖郁賢則希望雲林縣府硬起來，強調六輕是一個經濟體，也賺了不少錢，提供雲林不少就業機會與稅收，很感恩，但提高一點點成本來保護周邊與廠內安全，這麼難嗎？不要私了，全部的人都該能拿回他們的損失有這麼難嗎？拿出完整的安全措施盤點！（都有在做，東西呢？）拿出全面的承諾與規劃，不要再只是一直講官話，不要再用財大氣粗的口穩，說著抗爭只是想要錢，六輕好好的保護雲林，不是很好嗎？

麥寮鄉長蔡長昆也表示，此次六輕工安事故，六輕漠視地方民意，造成鄉民不滿，8000萬元是六輕提出，他與代表會主席，村長、代表決議決不答應，他會要求六輕提高賠償金額。他並表示，六輕沒有深入檢討改善，一再怪罪鄉民對外放話，經多次在公所5樓與六輕協調主張賠償辦法，六輕遲不回應，各級代表對六輕提出賠償要求，希望六輕能在理性溝通下盡速完成，滿足鄉民的期望。

六輕表示，經過統計概算，麥寮地區鄉民的損失約8000萬元，會盡快發放賠償金，展現最大誠意。

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