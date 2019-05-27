六輕氣爆補償8000萬元 麥寮鄉長：地方決不答應
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麥寮地區民意代表及受災戶前往經濟部雲林離島式基礎工業區服務中心陳情，要求災損完成賠償前，六輕不得復工。（記者詹士弘攝）

麥寮地區民意代表及受災戶前往經濟部雲林離島式基礎工業區服務中心陳情，要求災損完成賠償前，六輕不得復工。（記者詹士弘攝）

2019-05-27 16:20

〔記者詹士弘／雲林報導〕六輕氣爆案傳台塑將以8000萬元補償麥寮地區受災戶，今天縣議員許志豪、許留賓、廖郁賢與受災戶前往經濟部雲林離島式基礎工業區服務中心陳情，表達訴求；麥寮鄉長蔡長昆也表示，8000萬這個數字是六輕提出，他與代表會主席，村長、代表決議決不答應。

許志豪表示，工業局必須向中央反映，氣爆對廠內員工及附近居民造成的健康影響必須全面評估，工業局必須要求六輕建立災害賠償機制，並提撥固定盈餘作為未來公害損害賠償基金，並要求災損完成賠償前，六輕不得復工。

雲林離島式基礎工業區服務中心主任于大千接下陳情書，並示會督促台塑善盡企業責任，確實執行損害賠償機制，以公正公開方式從寬認定賠償。

廖郁賢則希望雲林縣府硬起來，強調六輕是一個經濟體，也賺了不少錢，提供雲林不少就業機會與稅收，很感恩，但提高一點點成本來保護周邊與廠內安全，這麼難嗎？不要私了，全部的人都該能拿回他們的損失有這麼難嗎？拿出完整的安全措施盤點！（都有在做，東西呢？）拿出全面的承諾與規劃，不要再只是一直講官話，不要再用財大氣粗的口穩，說著抗爭只是想要錢，六輕好好的保護雲林，不是很好嗎？

麥寮鄉長蔡長昆也表示，此次六輕工安事故，六輕漠視地方民意，造成鄉民不滿，8000萬元是六輕提出，他與代表會主席，村長、代表決議決不答應，他會要求六輕提高賠償金額。他並表示，六輕沒有深入檢討改善，一再怪罪鄉民對外放話，經多次在公所5樓與六輕協調主張賠償辦法，六輕遲不回應，各級代表對六輕提出賠償要求，希望六輕能在理性溝通下盡速完成，滿足鄉民的期望。

六輕表示，經過統計概算，麥寮地區鄉民的損失約8000萬元，會盡快發放賠償金，展現最大誠意。

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