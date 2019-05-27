袋袋相傳reBAG減塑 中市8企業66處推廣環保袋再用

2019-05-27 14:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員楊典忠今（27）日在議會質詢表示，塑膠袋使用過量，新北市、台南市推動reBAG袋袋相傳計畫，店家設置免費循環站重複使用環保袋，要求台中市比照辦理，讓塑膠袋減量；環保局長吳志超回應，預計7月底開辦，招募66處推廣。

楊典忠指出，環保局2016年用回收羅馬旗布旗製做1000個購物袋，供民眾免費使用，但是循環使用率僅1%；2018年製作3000個飲料提袋用在北區一中商圈附近飲料店，循環使用率提高至13%，希望讓塑膠袋減量，效果有限。

他又說，新北市政府2014年開始推動reBAG袋袋相傳計畫，到去年底已經有200家店家設置免費循環站，台南市政府甚至還為環保袋設置履歷、編號與APP，現有106站，台中市則僅有24處民間自發環保袋回收箱。

楊典忠建議，市府每年各局處都會製作環保袋當政策宣傳品，如果能夠重複使用，在商圈店家可方便取得，勢必可減少使用塑膠袋，要求市府號召民眾與企業、商家一起響應，把家中舊環保袋提供循環使用，推動reBAG計畫。

吳志超表示，4月下旬召開「輔導設置二手袋循環使用回收站」招募說明會，有8家企業66處分店成為合作推廣的店家，預計7月中旬完成各回收站設置，提供市民更多二手袋循環回收使用地點，並將擴大招募辦理。

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