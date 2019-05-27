後寮天堂路飄香 煙燻花枝美食登場

2019-05-27 10:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕煙燻雞鴨鵝不稀奇！在澎湖就要用在地素材進行煙燻，居住在白沙後寮村的許曉華，利用現釣花枝展開煙燻，還搭配仙人掌汁、咖啡、茶葉等，增添不同的風味及視覺感官享受，成為後寮天堂路天然美景外，另一特色美食。

出身後寮的許曉華，婚後隨同夫婿職業軍人李海友遷居台北，經歷家庭主婦及培育孩子成長的過程，最後在夫婿退休、孩子出社會後，許決定落葉歸根，在夫婿支持下，2人將老父親留下的後寮老厝重新整理，將台北南港家賣掉，連同舉家家當送回後寮，從此展開2人在老家後寮的退休生活。

雖然說是退休生活 ，但2夫婦卻是更為忙碌，許曉華忙著研發製作煙燻花枝技術，夫婿李海友則前往海邊撿拾漂流木，製作各種木質樂器，並為人免費推拿按摩，退休後的生活更顯多采多姿，在後寮老宅過著神鵰俠侶的生活，雖然忙碌但更為充實，2人樂在其中並交到更多志同道合的朋友。

許曉華製作的煙燻花枝，堅持要有手釣的花枝，絕對不要拖網漁船的漁獲，強調新鮮口感，同時剛釣回來的花枝不能馬上製作，需先經過2天急速冷凍後，取出後先過水川燙煮熟，接著拿出特調的仙人掌、百香果、金桔果汁，反覆多次的塗抹上色。煙燻時鍋裡用台糖二號砂糖、麵粉、咖啡等加以煙燻，幾分鐘後打開鍋蓋，粉嫩療癒的紅色花枝散發出濃郁的水果香氣。由於煙燻花枝的做工繁複，1天的產量只有5～7隻左右。

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