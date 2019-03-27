餐飲業拚場！ 日、法、韓美食齊聚高雄

2019-03-27 23:55

〔記者張忠義／高雄報導〕春天是迷人的季節，不僅氣候怡人，連美食也呈現多元風采，國城建設邀來兩位米其林重量級名廚至高雄展店；英迪格酒店推出極稀少的浪花黑牛握壽司；比歐緻居如藝術品般的春季夢幻甜點，給顧客視覺、味覺完美體驗；夢時代有韓國「人氣歌謠三明治」快閃店，日本、法國、韓流美食齊聚，要帶領饕客用美食遊高雄。

國城建設對於推動米其林星級餐廳來高雄已穿針引線多年，這次一舉邀約兩位米其林重量級名廚進駐亞洲新灣區，谷川在佑及武田健志首度跨國展店選擇在高雄落腳，今天正式簽約發布消息，二位主廚都強調，會運用在地的食材、人才，希望能創作出真正融會在地特色，創造屬於高雄的米其林星級餐飲，同時以成為高雄第一間榮獲亞洲50佳的餐廳為目標，深耕高雄頂級餐飲市場。

英迪格酒店二樓的Wok on the Park全日餐廳於即日起至5月12日，由日籍廚師田中洪志客座，主打東洋美食祭，其中最為珍貴的「黑牛炙燒握壽司」，採自然養殖的阪南市浪花黑牛，其肉質媲美神戶牛。牧場業者表示，每月只有一至兩頭外銷到台灣，由於數量不多，每月限量供應，想吃的饕客要提早預定；而自助餐台部分也是滿滿的日式美味，有現煮壽喜燒、天婦羅、壽司、DIY清酒調酒吧等。

比歐緻居旅館頂層的眺吧餐酒館，為了迎接春天的到來，推出三道春季夢幻新品，草莓塔、榛果葡萄柚慕斯蛋糕和抹茶馬卡龍，精確計算的烘焙細節，要讓顧客品嘗法式甜點，濃郁中又有輕盈多層次口感，帶來的驚喜與滿足。

讓韓國偶像為之瘋狂、風靡韓粉的「人氣歌謠三明治」，海外快閃店將於4月3至7日在高雄夢時代一樓H&M旁推出。由SBS電視台發跡的三明治，是該電視台販賣部為了提供錄影歌手快速又營養的餐點而製作，不僅許多藝人都愛吃，還有歌手與粉絲間「愛的三明治」之稱。快閃店每日限量供應1500個，內餡不只有美乃滋、高麗菜絲、水煮蛋、蟹肉及蛋沙拉外，還有一層草莓醬，又甜又鹹的豐富口感，愛嚐鮮的消費者不要錯過。

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