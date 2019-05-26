桃市議長盃路跑萬人揮汗齊跑 議長副手年年捧場不缺席

2019-05-26 22:39

〔記者李容萍／桃園報導〕「2019年桃園市議會議長盃路跑活動」26日在中壢區青埔運動公園棒球場起跑，今年共計超過1萬名跑者報名參賽，分為21公里、10公里競賽組及4.5公里休閒組，市長鄭文燦、市議會議長邱奕勝、副議長李曉鐘等多位議員也起個大早出席活動，一同感受青埔的蛻變。

鄭文燦表示，已邁入第10屆議長盃路跑，每年都受到廣大跑者的支持，是一場「萬人馬拉松」，跑者將從青埔運動公園起跑，沿途可看見青埔地區正在推動的多項建設，例如「亞洲‧矽谷創新研發中心」、桃園會展中心、環球購物中心、橫濱八景島水族館、新光影城等，每項建設都依據時程表穩健推動中，青埔地區將成為桃園市的新亮點，帶動機場周邊地區的發展。他祝福參與的跑者享受路跑的愉快，並看見市府積極推展的地方建設，以及近年桃園進步的軌跡。

喜愛晨跑的李曉鐘報名10公里競賽組，堪稱議會健將的他，連續10年參加議長盃路跑活動、以行動支持，早從30年前保有晨泳習慣，曾經橫渡日月潭、石門水庫，近10幾年愛上時間、場地不受限制的晨跑，尤其晨跑後大量出汗相當暢快，而且健身又排毒。

市議員魯明哲、梁為超、彭俊豪、王仙蓮、朱珍瑤、呂淑真、林昭賢、周玉琴、徐玉樹、徐其萬、涂權吉、陳姿伶、陳瑛、張桂綿、中壢區里長聯誼會會長謝岩介等人均到場同跑。

市府體育局表示，2019年議長盃路跑活動，21公里競賽組有1000人報名、10公里組3320人、4.5公里健康休閒組6936人；除了來自桃市及其他縣市的跑者報名參賽以，也有來自比利時、法國、香港、印尼、日本、馬來西亞及越南等多個國家的跑者前來共襄盛舉，讓本次活動增添許多國際化元素，更有助於提升桃市的國際能見度。

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